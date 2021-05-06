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    • Yaşam
    • 06.05.2021 16:33
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    • 06.05.2021 16:42
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    Mahalle bakkalına çocukluk döneminde yaptıklarına karşılık 500 TL bırakıp helallik istedi

    'ın ilçesinde bir kişi, mahalle bakkallığı yapan i Akıncı'ya çocukluk yıllarında izinsiz aldığı ürünlerin bedelini kapısına bir zarf içinde not ve 500 lira para bırakarak ödeyip, helallik istedi.

    DHA
    Zarfın içinden 500 TL ve çocukluk çıktı

    Mahalle bakkalı 3 çocuk babası Hayati Akıncı, 15 gün önce sabah işyerine gittiğinde kapısına sıkıştırılan bir zarf gördü. Zarfı açan Akıncı, içerisinde 500 TL para ve bir not ile karşılaştı.

    "HAKKINIZI HELAL EDİN"
    Notta "Çocukluk yıllarımda arkadaşlarıma uyup bakkaldan izinsiz çikolata ve bisküvi, küçük ürünlerden birkaç sefer almıştım. Hakkınızı helal edin" ifadeleri yer aldı.

    30 yıldır mahalle bakkallığı yaptığını söyleyen Hayati Akıncı, "15 gün önce dükkanımı sabah açtığımda kapının üzerine bir zarf bırakılmış.

        "KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUM"
        Zarfın içerisinde 500 lira para ve not bırakılmıştı. Notta, çocukken izinsiz aldığı ürünlerin parasını bıraktığını ve helallik istediğini yazmış. Kim olduğunu bilmiyorum. İster istemez duygusal olarak etkilendik.

        Böyle insanların var olduğunu göstermek için durumu sosyal medyada paylaştım. İstesem ben notu bırakanı bulurum. Güvenlik kameralarıma bile bakmadım.

        "PARAYI İHTİYACI OLANA VERECEĞİM"
        Bakmayacağım. Parayı ise kendi parama katmayacağım. Bu parayı ihtiyacı olan başka birilerine vereceğim''         diye konuştu.
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