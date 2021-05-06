Mahalle bakkalına çocukluk döneminde yaptıklarına karşılık 500 TL bırakıp helallik istedi

"KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Zarfın içerisinde 500 lira para ve not bırakılmıştı. Notta, çocukken izinsiz aldığı ürünlerin parasını bıraktığını ve helallik istediğini yazmış. Kim olduğunu bilmiyorum. İster istemez duygusal olarak etkilendik.