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    • 06.05.2021 09:32
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden birçok il için sağanak uyarısı! 6 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öte yandan bazı bölgeler yağış bekleniyor. , Ege, Akdeniz, , , ile 'nun bazı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. İşte il il 6 Mayıs hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    AA
    O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

    ANKARA (AA) - Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

    O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

    Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

    Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor.

    Rüzgarın, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.


    GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI GEÇECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı az bulutlu, Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 23°C
    Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ile İç Ege'nin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 20°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 29°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 28°C
    Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 28°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 28°C
    Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 24°C
    Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    BURDUR °C, 24°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 26°C
    Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 20°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 21°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KAYSERİ °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 20°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARABÜK °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ARTVİN °C, 25°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ÇORUM °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 19°C
        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 19°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu batı ve kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 20°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 19°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 27°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 18°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 30°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 30°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        GAZİANTEP °C, 28°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        MARDİN °C, 27°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden birçok il için sağanak uyarısı! 6 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak?