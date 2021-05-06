HAVA DURUMU | Meteorolojiden birçok il için sağanak uyarısı! 6 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak?



GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI GEÇECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı az bulutlu, Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ile İç Ege'nin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı