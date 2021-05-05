Konya'da 17 yaşındaki bir çocuk tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyad Hamza Sokak'taki evlerinde U.A. (17) ile ağabeyi Rahim A. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bir süre sonra evden ayrılan ağabey-kardeş apartmanın önünde kavga etmeye başladı.

AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

Kavgada U.A. ağabeyini bıçakla yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Rahim A. komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan U.A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürdürülüyor.