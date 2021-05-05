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    • Yaşam
    • 05.05.2021 23:15
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    • 05.05.2021 23:18
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    'da bir çocuk tartıştığı ağabeyini bıçakla öldürdü!

    Son dakika haberleri... 'da 17 yaşındaki bir çocuk tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan çocuk polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

    AA
    Tartıştığı ağabeyini bıçakla öldürdü

    'da 17 yaşındaki bir çocuk tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

    Nakipoğlu Mahallesi Seyyad Hamza Sokak'taki evlerinde U.A. (17) ile ağabeyi . (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    Bir süre sonra evden ayrılan ağabey-kardeş apartmanın önünde kavga etmeye başladı.

    AĞABEYİNİ BIÇAKLADI
    Kavgada U.A. ağabeyini bıçakla yaraladı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
    im A. komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

    Olayın ardından kaçan U.A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürdürülüyor.

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