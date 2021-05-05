Son olarak 26 Nisan 2021 tarihinde Acıpayam ilçesinde yaşayan İbrahim Ö.'nün "Adınız cinayete karıştı, öldürülen kadının altın ve paraları sizin evde gelen polis memuruna teslim edin" diyerek kendisini arayan dolandırıcıya 2 bilezik ve 50 bin lirayı teslim ederek 70 bin TL dolandırılmasının ardından jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığınca geniş çaplı araştırma yapıldı.

JASAT YURT DIŞI İRTİBATINI KURAN SORUMLUYU YAKALADI