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    • Yaşam
    • 05.05.2021 08:38
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    • 05.05.2021 08:38
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    'de feci kaza! Kontrolden çıktı takla attı

    'nin Çan ilçesinde yaşanan nda kontrolden çıkan araç takla attı. Yol kenarında ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    Çanakkale'de feci kaza! Kontrolden çıktı takla attı

    'nin Çan ilçesinde meydana gelen nda 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, oğlunu hastaneye götürmek için yola çıkan baba R. Sarı Tepeköy rampasında direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. 41 ET 855 plakalı araçta bulunan sürücü R. Sarı, eşi A. Sarı ve çocukları Ö. A. Sarı yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildiler. Çan İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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