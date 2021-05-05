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    • Yaşam
    • 05.05.2021 09:19
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    • 05.05.2021 09:35
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    Çöpe yanlışlıkla atılan 2 pırlanta yüzük için belediye ekipleri seferber oldu! Yaşlı kadın büyük sevinç yaşadı

    'da yanlışlıkla çöpe atılan 2 adet pırlanta taşlı yüzükleri bulmak için belediye ekipleri seferber olurken, yüzükler boşaltılan çöplerin içinden yapılan aramada bulununca yaşlı kadın büyük sevinç yaşayıp dua etti.

    İHA
    Değeri binlerce lira! Yanlışlıkla çöpe attılar

    Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurten Ketenci'ye ait 1 adet tek taş pırlanta yüzük ile 1 adet 5 taş pırlanta yüzük yanlışlıkla çöple birlikte yeraltı çöp konteynerine atıldı.

    Olay fark edilince Nurten Ketenci durumu İlkadım Belediyesi'ne haber verip yardım istedi. Genç kadının annesi Hava Sönmez de çöpün atıldığı yere giderek burada belediye ekipleri ile çöpte pırlanta yüzükleri aradılar.



    BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU
    İlkadım Belediyesi ekipleri yer altı konteyner vinci ile çöpü çıkartıp yola boşaltarak burada temizlik görevlileri ile çöplerin içinde yüzükleri aradılar.

        Yapılan arama sonucunda pırlanta yüzükler bulundu.

        Yüzüklerin bulunması üzerine büyük sevinç yaşayan ve dua eden Hava Sönmez, "Kızım yanlışlıkla pırlanta yüzükleri çöpe attı.

        Allah razı olsun bulundu. Allah kimseyi bunaltmasın. Allah herkesten razı olsun.

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            Haberler Yaşam Çöpe yanlışlıkla atılan 2 pırlanta yüzük için belediye ekipleri seferber oldu! Yaşlı kadın büyük sevinç yaşadı