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    • 05.05.2021 06:23
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    SON DAKİKA: Kızının ihbarıyla harekete geçildi! Camı kırıp şeker hastası kadını kurtardılar

    Son dakika haberi! 'nın İlçesinde dün sabah saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan şeker hastası 'yı (73), baygın şekilde televizyon başında gören polis ekipleri, camı kırarak kurtardı.

    DHA

    Bursa'nın İznik İlçesinde dün sabah saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan şeker hastası Zahide Alanya'yı (73), baygın şekilde televizyon başında gören polis ekipleri, camı kırarak kurtardı.

    Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bursa'nın İznik İlçesi Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Evinde tek yaşayan şeker hastası Zahide Alanya'dan dün sabah saat 10.00'dan beri haber alamayan kızı, durumu polise bildirdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, evin ziline bastı. Kapının açılmaması üzerine evin etrafını kontrol eden ekipler, camdan içeri baktıklarında televizyonun açık olduğunu gördü.




        CAMI KIRARAK EVE GİRDİLER
        Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısıyla görüşen ekipler, alınan iznin ardından camı kırarak eve girdi. Yaşlı kadını televizyon karşısında baygın şekilde bulan ekipler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kızının ihbarıyla harekete geçildi! Camı kırıp şeker hastası kadını kurtardılar