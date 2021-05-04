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    • 05.05.2021 01:26
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    Antalya'da polise ahlaksız ifadeler kullanan yeniden gözaltına alındı!

    Antalya'da, maske takması konusunda kendisini uyaran polisin yanındaki kadın polisi gösterip, "Beğendim, bana göndersene" diyen yeniden gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    Antalya'da polise ahlaksız ifadeler kullanan İngiliz turist yeniden gözaltına alındı!

    Antalya'da maske takmadığı için kendisini uyaran polislere ahlaksız ifadeler kullanan İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs gözaltına alındı.

    Konyaaltı Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, Litvanya asıllı İngiliz turistin maske takmadığını fark etti.

    Polis ekiplerinin uyarısına rağmen maske takmayan Dmitrijs Solovjovs'ın ekiplere tükürdüğü ve kadın polise yönelik ahlaksız ifadeler kullandı. Polis ekiplerine direnen İngiliz turist, gözaltına alındı.

    Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan ve sözlerinin yanlık tercüme edildiğini iddia eden Solovjovs, serbest bırakıldı.

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    NELER OLMUŞTU?
    Olay, dün sabah saatlerinde, Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi.

        Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, "Beğendim, bana göndersene" dedi. Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi.

        Pasaportunu göstermeyen Solovjovs, cep telefonunu çıkararak, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.

        900 LİRA CEZA KESİLDİ
        Yaklaşık 500 metre yürüyüp, cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü.

        Ekip aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Solovjovs, araç içinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü. Dmitrijs Solovjovs hakkında, 'polise mukavemet', 'hakaret', 'cinsel taciz' ve 'maske takmamak'tan işlem yapıldı. İngiliz turiste, 'maske takmamak'tan 900 lira da ceza uygulandı.

        'SÖZLERİM YANLIŞ TERCÜME EDİLDİ'
        Dmitrijs Solovjovs, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İngiliz turist, savcılıktaki ifadesinde, sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

            Solovjovs, yaşadıklarının yanlış tercümeden kaynaklandığını savunarak, "Beni ilk polis durdurduğunda maske sordu ve ben ayrıldım. Dönüşte baktım, polisin yüzünde maske yoktu. Bu kez ben sordum, neden maskesi olmadığını. O andan itibaren ortam gerildi. Kadın polisin yanındaki polisin yanlış tercüme etmesinden dolayı böyle bir olay başıma geldi" iddiasında bulundu.

            'Polise mukavemet', 'hakaret' ve 'cinsel taciz' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Dmitrijs Solovjovs, serbest bırakılmıştı.

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