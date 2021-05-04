Antalya'da maske takmadığı için kendisini uyaran polislere ahlaksız ifadeler kullanan İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs gözaltına alındı.
Konyaaltı Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, Litvanya asıllı İngiliz turistin maske takmadığını fark etti.
Polis ekiplerinin uyarısına rağmen maske takmayan Dmitrijs Solovjovs'ın ekiplere tükürdüğü ve kadın polise yönelik ahlaksız ifadeler kullandı. Polis ekiplerine direnen İngiliz turist, gözaltına alındı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan ve sözlerinin yanlık tercüme edildiğini iddia eden Solovjovs, serbest bırakıldı.
YENİDEN GÖZALTI
Polise ahlaksız teklifte bulunan turist, daha sonra yeniden gözaltına alındı
NELER OLMUŞTU?
Olay, dün sabah saatlerinde, Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi.