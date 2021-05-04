Oğlunun arama çalışmalarını takip eden Adem Güney, eşinin kendisini telefonla aradığını ve ağlayarak oğlunun kaybolduğunu söylediğini anlatmıştı. Güney, "Oğlum şurada oynardı koçum. Kozalak oynardı bir yere gitmezdi. İlk oğlum da maalesef otistik oldu, konuşamıyordu. Benim aklım ermedi gitti. Yoldan gittiyse koşarak gider. Kaybolduktan sonra babam yoldan gitmiş. Dağa gitse ne kadar gider. Biz yürüyemiyoruz o nasıl yürüsün. Hayatından endişe etmiyorum, öyle bir şey düşünemiyorum. Düşünsem kahrolurum, ömür boyu içimde ıstırap kalır. Allah yardımcı olursa, bulunursa çok iyi olur. Benim ilk oğlumdu" demişti.







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