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    • Yaşam
    • 04.05.2021 12:04
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    • 04.05.2021 12:39
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    SON DAKİKA: 'da 48 saattir aranan li Güney bulundu

    Son dakika haberine göre, 'un Altınyayla ilçesinde kaybolan li Güney, arama noktasına 5 kilometre uzaklıkta canlı olarak bulundu. Tepelik alandan aşağıya indirilen Güney, 112 Acil Servis ekibince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Altınyayla ilçesinde pazar günü Asmabağ köyünde ailesiyle gittiği ormanlık arazideki tarlada kaybolan otizmli için jandarma, AFAD ve AKUT, arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Çalışmalarda drone ve iz katip köpekleri kullanılmıştı.

    DHA

    Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk, 46 saatlik çalışma sonrası bulundu.

    Asmabağ köyünde ailesiyle ormanlık arazideki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney'in (10) kaybolmasının ardından başlatılan çalışmalara devam edildi.

    Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, çocuğu bulmak için aramalarını tepelik alanlarda yoğunlaştırdı.

    Jandarma ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Kömürlük Tepe mevkisindeki yamaçta otururken bulunan Güney'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Kaybolduktan 46 saat sonra ulaşılan çocuğa ilk olarak su içiren jandarma personelinin yaşadığı sevinç kameraya yansıdı.

    Tepelik alandan aşağıya indirilen Güney, 112 Acil Servis ekibince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

        Altınyayla ilçesinde pazar günü Asmabağ köyünde ailesiyle gittiği ormanlık arazideki tarlada kaybolan otizmli Kerim Can Güney için jandarma, AFAD ve AKUT, arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Çalışmalarda drone ve iz katip köpekleri kullanılmıştı.

        Oğlunun arama çalışmalarını takip eden Adem Güney, eşinin kendisini telefonla aradığını ve ağlayarak oğlunun kaybolduğunu söylediğini anlatmıştı. Güney, "Oğlum şurada oynardı koçum. Kozalak oynardı bir yere gitmezdi. İlk oğlum da maalesef otistik oldu, konuşamıyordu. Benim aklım ermedi gitti. Yoldan gittiyse koşarak gider. Kaybolduktan sonra babam yoldan gitmiş. Dağa gitse ne kadar gider. Biz yürüyemiyoruz o nasıl yürüsün. Hayatından endişe etmiyorum, öyle bir şey düşünemiyorum. Düşünsem kahrolurum, ömür boyu içimde ıstırap kalır. Allah yardımcı olursa, bulunursa çok iyi olur. Benim ilk oğlumdu" demişti.


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