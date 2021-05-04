Küçük kızın iki baba problemi çözüldü! 1,5 yıl sonra torununa kavuştu

Seda Kurt'un şu an 21 yaşındaki oğlunun babası olan Özcan Kurt, 18 yıl önce ortadan kayboldu. Kurt da Ercan Akkaş ile dini nikahlı yaşamaya başladı. Çiftin bu beraberlikten bir kız çocuğu oldu. H.S. adı verilen kız çocuğu, Seda Kurt'un kayıp resmi nikahlı eşinin nüfusuna kaydedildi.
Ancak Ercan Akkaş, 3 Kasım 2019 tarihinde Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürüp, kaçtı. Akkaş sırra kadem basarken, şu an 3 yaşında olan küçük kıza anneanne Bedia Akar (60) sahip çıktı.
Bedia Akar, torununa vasi tayin edilmek için Küçükçekmece 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Akar, davada, kızını öldüren, torununun biyolojik babası Ercan Akkaş'ın aradan geçen süreye rağmen yakalanamadığını, nüfus kayıtlarında baba olarak yer alan Özcan Kurt'un ise 18 yıldır kayıp olduğunu bildirdi.