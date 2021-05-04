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    • Yaşam
    • 04.05.2021 14:31
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    • 04.05.2021 14:54
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    Kamyonetteki lar öndeki aracın camından içeri girdi! ’de korkunç olay

    Son dakika haberine göre ’de yüreklerin ağza geldiği bir olay yaşandı. Seyir halindeki kamyonetin üzerinde bulunan lar, önde giden otomobilin arka camından içeri girdi. Otomobilde bulunan 3 kişi yı yara almadan atlattı.

    DHA

    , Taşdelen Mahallesi'nde dün yaşandı. Cadde üzerinde Murat Akkaya'nın kullandığı kamyonetin üzerinde bulunan lar, önünde giden Furkan K.'nın kullandığı otomobilin üzerine düştü. Demir çubuklar arka camdan otomobilin içine girerken, sürücü Furkan K. ile 2 arkadaşı büyük tehlike atlattı. Otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

    "CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"
    Yaşanan kazayı anlatan otomobilin sürücüsü Furkan K., "Taşdelen'den gelirken burada bir araç çıkacaktı. O araca yol vermek için durdum. Arkamdan da demir yüklü araba hızla geldiği için duramadı. Ani fren yapınca demirler otomobilin üzerine düştü. Allah'a şükürler olsun canda bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Demirler sağdan girseydi, Allah korusun arkadaşıma zarar verebilirdi.



    Ama soldan girdiği için bir şey olmadı. Ayrıca tam camdan girmedi. Neyse ki arabanın üzerine düştü. Her zaman tedbirli olmak lazım. Bağlasa onu daha iyiydi"     dedi.

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