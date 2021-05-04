Vatandaşlar trafiği yavaşlatınca aracından anons yapan polis memuru, "Hadi seri devam edelim. Çekmeyin fotoğrafı, fotoğraf çekerseniz size ödül mü verecekler. Akşam oldu iftar saati geldi herkesin işi gücü var hızlı devam edelim" şeklinde anons yaptı.