Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.05.2021 19:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2021 19:17
    ABONE OL

    'te yürekleri ağızlara getiren ! Seyir halindeki ’ın kalkan dorsesi tabelaya takıldı

    haberi... 'te akıllara durgunluk veren bir meydana geldi. Seyir halindeki ’ın dorsesi aniden kalkınca tabelaya takıldı. Kimsenin yaralanmadığı kazada trafik durma noktasına geldi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    TIR’ın kalkan dorsesi tabelaya takıldı

    Kaza, akşam saatlerinde İpekyolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Sever yönetimindeki 27 YS 453 plakalı TIR'ın seyir halindeyken aniden dorsesi açılarak yönlendirme tabelasına takıldı. Olayı görenler kazayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İhbarla gelen ekipler tabelaya takılan dorsenin kurtarılması için çekici çağırdı. Çekicinin 1 saat süren çalışması sonucu TIR dorsesi takıldığı tabeladan kurtarıldı.



    'FOTOĞRAF ÇEKİNCE SİZE ÖDÜL VERMEYECEKLER'
    Tabelaya takılan dorse yüzünden trafik bir süre aksadı, uzun kuyruklar oluştu. Seyir halindeki vatandaşlar ise araçlarının içlerinden cep telefonları ile görüntü çekmeye başladı.

    Vatandaşlar trafiği yavaşlatınca aracından anons yapan polis memuru, "Hadi seri devam edelim. Çekmeyin fotoğrafı, fotoğraf çekerseniz size ödül mü verecekler. Akşam oldu iftar saati geldi herkesin işi gücü var hızlı devam edelim" şeklinde anons yaptı.
        TIR’ın kalkan dorsesi tabelaya takıldı
        Haberler Yaşam Gaziantep'te yürekleri ağızlara getiren kaza! Seyir halindeki TIR’ın kalkan dorsesi tabelaya takıldı