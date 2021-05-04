Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.05.2021 19:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2021 19:29
    ABONE OL

    Sokak ortasında kocasıyla tartışan kadından olaya müdahale eden vatandaşlara tepki: Ya bırakın eşim benim

    Son dakika haberleri... ’de eşiyle tartışan kadın olaya müdahale eden vatandaşlara ilginç bir tepki gösterdi. Araç içerisinde kavga eden karı kocaya, yoldan geçen vatandaşlar müdahale ederek ayırmak istedi. Kavga etmeyi bırakan çift, vatandaşlara saldırırken, kadın ise ‘Ya bırakın o benim eşim’ diyerek tepki gösterdi.

    İHA
    Kavgayı ayıran vatandaşa tepki

    'de eşiyle tartışan kadın olaya müdahale eden vatandaşlara ilginç bir tepki gösterdi.

    Olay, Küçükçekmece'de bulunan bir cadde de meydana geldi.

    İddiaya göre, bir çift aracın içerisinde küçük çocuklarının gözü önünde kavga etmeye başladı.

    Bu sırada şiddet gören kadın çocuğunu da alarak araçtan indi. Bu duruma daha da sinirlenen adam karısını araca bindirmeye çalıştı. Yaşananlar sırasında çiftin küçük çocukları büyük bir korku yaşayarak annesine sarıldı.

    VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
    Çevrede kavgayı gören vatandaşlar duruma müdahale ederek çifti ayırdı. Bu sırada vatandaşlardan biri olaydan etkilenmemesi için çocuğu yanına alarak çiftin yanından uzaklaştırdı.

    VATANDAŞLARA SALDIRDILAR
    Bir süre daha tartışmasını sürdüren çift, daha sonra kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlara saldırdı.

    KADINDAN VATANDAŞLARA İLGİNÇ TEPKİ: BIRAKIN O BENİM EŞİM
    Bu sırada çevrede ki diğer vatandaşlar da camlardan adama bağırmaya başlayınca kadın, 'Ya bırakın o benim eşim' diye bağırdı. Bu sırada çevrede ki vatandaşlar da kadına, 'Seni öldürse iyi mi?' diye bağırdı.

    Kadın daha sonra çocuğunu da alarak kocasıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İBB'nin kayıp at skandalında flaş gelişme!
    Haberler Yaşam Sokak ortasında kocasıyla tartışan kadından olaya müdahale eden vatandaşlara tepki: Ya bırakın eşim benim