İstanbul Küçükçekmece'de eşiyle tartışan kadın olaya müdahale eden vatandaşlara ilginç bir tepki gösterdi.

Olay, Küçükçekmece'de bulunan bir cadde de meydana geldi.

İddiaya göre, bir çift aracın içerisinde küçük çocuklarının gözü önünde kavga etmeye başladı.

Bu sırada şiddet gören kadın çocuğunu da alarak araçtan indi. Bu duruma daha da sinirlenen adam karısını araca bindirmeye çalıştı. Yaşananlar sırasında çiftin küçük çocukları büyük bir korku yaşayarak annesine sarıldı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Çevrede kavgayı gören vatandaşlar duruma müdahale ederek çifti ayırdı. Bu sırada vatandaşlardan biri olaydan etkilenmemesi için çocuğu yanına alarak çiftin yanından uzaklaştırdı.

VATANDAŞLARA SALDIRDILAR

Bir süre daha tartışmasını sürdüren çift, daha sonra kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlara saldırdı.

KADINDAN VATANDAŞLARA İLGİNÇ TEPKİ: BIRAKIN O BENİM EŞİM

Bu sırada çevrede ki diğer vatandaşlar da camlardan adama bağırmaya başlayınca kadın, 'Ya bırakın o benim eşim' diye bağırdı. Bu sırada çevrede ki vatandaşlar da kadına, 'Seni öldürse iyi mi?' diye bağırdı.

Kadın daha sonra çocuğunu da alarak kocasıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı.