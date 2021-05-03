



'İLK BAŞTA SADECE 2 DAKİKA SÜREN BİR KARGAŞA'

Adının açıklanmasını istemeyen otel yetkilisi ise çoğunluğu eski doğu bloku ülkelerinden olmak üzere 500'den fazla yabancı misafirin otelde konakladığını belirtti. Otelde kalan misafirlerin 1'i hariç tamamının yabancı olduğunu ve dün Paskalya olduğunu anlatan otel yetkilisi, "Bizim otelimizde kalan misafirlerimiz Ortodoks Hıristiyan. Dün onlar için önemli bir gündü. Bu amaçla arkadaşlarımız paskalya için renkli yumurtalar hazırlayıp, misafirlerimize ikram etti. Bu ikramlar başlarken, ilk başta sadece 2 dakika süren bir kargaşa ve karışıklık yaşandı. Toplam ikram süresi 5-6 dakikayı geçmedi. Bu sırada otelimizde konaklayan bir kişi buradan yaklaşık 1 dakikalık bir görüntü alarak sosyal medyada paylaşmış" dedi.