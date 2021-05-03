Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde dün çekilen ve sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından farklı bakanlıklardan ekipler ayrı ayrı denetime gelerek, inceleme başlattı. Otelin bir yetkilisi ise turistlere yönelik düzenlenen paskalya kutlaması sırasında ortaya çıkan görüntülerin başka bir otelde animatörlük yapan Ukraynalı tarafından çekildiğini öne sürdü.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde dün Ortodoksların kutsal günü olan paskalya için etkinlik düzenlendi. Saat 15.00 sıralarında otel çalışanları tarafından hazırlanan renkli yumurtalar havuz başında dinlenen turistlere verildi. Etkinlik, dün otele giriş yapan Ukraynalı bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı etkinlikte otel müşterisi oldukları öğrenilen çok sayıda kişi görüntülere yansıdı. Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları, etkinliğe katılanların ise tedbirleri hiçe saydığı görüldü.
ANTALYA VALİSİ: OTEL KAPATILDI
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Denetim sonucunda TSE tarafından bu firmaya verilen turizm sertifikası iptal edilmiştir. Belgesi olmadığı için faaliyetlerine de son verilecektir" açıklamasını yaptı.
AYRI AYRI İNCELEME BAŞLATILDI
Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya Valiliği ve Manavgat Kaymakamlığı'nca ayrı ayrı inceleme başlatıldı. Gelen ekiplerce denetimlerin sürdüğü otele jandarma ekiplerince de maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.
'KURUMLAR GEREKLİ RAPORLARI HAZIRLAR'
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, otelle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, "İncelemeler sonucunda ilgili kurumlar gerekli olan raporları hazırlar. Jandarma tarafından maske ve mesafe kuralına uyulmadığı için idari yaptırım tutanağı düzenlendi" dedi.