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    • Yaşam
    • 03.05.2021 16:23
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    • 03.05.2021 16:24
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    yahat , ne anlama gelir? nasıl yapılır? Zararlı mı?

    yahat ne demek, ? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. , parapsikolojiye inanan kişiler tarafından ortaya çıkmıştır. kelimesini yeni duyanlar kökenini, nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Astral seyahat, uyanık olarak LSD gibi saykodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Peki, , nedir? ? İşte konuya ilişkin tüm bilgiler!

    takvim.com.tr
    Astral seyahat nedir? Astral seyahat nasıl yapılır?

    Astral seyahat, parapsikolojiye inanan kişiler tarafından ortaya çıkmıştır. Astral kelimesini yeni duyanlar kökenini, nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Astral seyahat, uyanık olarak LSD gibi saykodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Peki, Astral seyahat ne demek, nedir? Astral seyahat nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin tüm bilgiler!



    ASTRAL NE DEMEK?

    Astral demek kelime kökeni itibari ile ruh demektir.



    ASTRAL SEYAHAT NEDİR?

    Astral seyahat ruhun canlı iken bedeninden ayrılarak başka bir yere gitmesine denilmektedir. Astral seyahat hem uyanık hem de uyku halinde ortaya çıkabilir. Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yolculuk etmesine olanak tanıyan bir seyahat şeklidir. Astral seyahat parapsikolojik kavram olarak lanse edilmektedir. Tarihi ise oldukça eski çağlara dayanmaktadır.

    Astral seyahati daha iyi anlamak için lucid dream kavramının tam anlamı ile öğrenilmesi son derecede önelidir. Rüyayı kontrol etme sanatı olarak da bilinen lucid dream astral seyahatin ilk evresi olarak bilinir.



        ASTRAL SEYAHAT NASIL YAPILIR?

        Astral seyahat yapmak için öncelikle bu seyahat ile ilgili bilgi edinmeniz gerekmektedir. En kolay nasıl astral seyahat yapılır şeklinde sorular sıklıkla soruluyor. Astral seyahat yapacağınız yatağın rahat olması gerekmektedir. Konforlu bir yatağa uzanarak dış dünya ile tamamen iletişiminizi kesmeniz gerekmektedir. Bu noktadan itibaren tavan kısmına ruhunuzu tamamen arındırarak dikkatli bir şekilde bakmanız gerekmektedir. Ortamın rahat olması da önemlidir. Beynin alfa pozisyonunda yer alması gerekir. Bu şekilde astral seyahat yapabilirsiniz.
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