Astral seyahat, parapsikolojiye inanan kişiler tarafından ortaya çıkmıştır. Astral kelimesini yeni duyanlar kökenini, nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Astral seyahat, uyanık olarak LSD gibi saykodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Peki, Astral seyahat ne demek, nedir? Astral seyahat nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin tüm bilgiler!
ASTRAL NE DEMEK?
Astral demek kelime kökeni itibari ile ruh demektir.
ASTRAL SEYAHAT NEDİR?
Astral seyahat ruhun canlı iken bedeninden ayrılarak başka bir yere gitmesine denilmektedir. Astral seyahat hem uyanık hem de uyku halinde ortaya çıkabilir. Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yolculuk etmesine olanak tanıyan bir seyahat şeklidir. Astral seyahat parapsikolojik kavram olarak lanse edilmektedir. Tarihi ise oldukça eski çağlara dayanmaktadır.
Astral seyahati daha iyi anlamak için lucid dream kavramının tam anlamı ile öğrenilmesi son derecede önelidir. Rüyayı kontrol etme sanatı olarak da bilinen lucid dream astral seyahatin ilk evresi olarak bilinir.