



ASTRAL SEYAHAT NASIL YAPILIR?



Astral seyahat yapmak için öncelikle bu seyahat ile ilgili bilgi edinmeniz gerekmektedir. En kolay nasıl astral seyahat yapılır şeklinde sorular sıklıkla soruluyor. Astral seyahat yapacağınız yatağın rahat olması gerekmektedir. Konforlu bir yatağa uzanarak dış dünya ile tamamen iletişiminizi kesmeniz gerekmektedir. Bu noktadan itibaren tavan kısmına ruhunuzu tamamen arındırarak dikkatli bir şekilde bakmanız gerekmektedir. Ortamın rahat olması da önemlidir. Beynin alfa pozisyonunda yer alması gerekir. Bu şekilde astral seyahat yapabilirsiniz.