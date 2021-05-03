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    • Yaşam
    • 03.05.2021 16:40
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    • 03.05.2021 16:47
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    Baba hayatını kaybeden 2 aylık bebeği kucağına alarak defnetmeye götürdü

    'te yaşanan olay yürekleri sızlatacak cinsten. Beşiğinde havale geçiren 2 aylık bebek hayatını kaybetti. Babası ise hayatını kaybeden bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü.

    İHA
    Bir babanın en zor anı

    Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikası işçisi Sadettin Aksoy ile Tülay Aksoy çiftinin dördüncü çocuğu 2 aylık Esvet Asaf, akşam bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı.

    Babası tarafından otomobille özel bir hastaneye götürülen 2 aylık bebek, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Havale geçirerek hayatını kaybettiği iddia edilen 2 aylık bebeğin cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



        2 AYLIK BEBEĞİNİN CENAZESİNİ KUCAĞINA ALDI
        Cenazeyi adli tıpta yapılan otopsi işlemlerinin ardından kucağına alan baba Sadettin Aksoy, aracına binerek defin işlemlerinin yapılacağı Yeşilkent Mezarlığı'na gitti. Talihsiz bebeğin cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.
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