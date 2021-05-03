Sultangazi'de 6. kattan otomobilin camına düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu

Olay, Esentepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 2 yaşındaki Selim Karagöz, 6. katta çıktığı sehpa üzerinden dengesini kaybederek, park halindeki otomobil ön camına çarpıp camı kırarak, otomobilin ön yan koltuğunun üzerine düştü.
Çevredeki vatandaşlar tarafından apar topar hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Selim Karagöz tedavisinin ardından normal servise alındı. Mucizevi bir şekilde kurtulan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
'6. KATTAN DÜŞÜYOR BURNU KANAMADAN KURTULUYOR'
Çocuğun dedesi Faik Karagöz yaşananları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatarak, "Bebeğimiz 2 yaşında. Dubleks katta annesinin yanında oyuncaklar ile oynarken kapı zili çalıyor. Gelinim kapıyı açmaya gittiği sırada, bu da sehpanın üzerine çıkıyor. 6. kattan arabanın içine düşüyor.