Erzurum'a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Konaklı Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, mahalle yakınlarında bulunan bir su kaynağının böbrek taşı döktüğünü iddia ediyor. Yerel halkın iddiasına göre küçük kuyularda bulunan şifalı sudan içenler, suyun başında zıpladıktan sonra böbrek taşlarından kurtuluyor.
"SUYU İÇEN ÖNCE ZIPLIYOR, SONRA KOŞMAYA BAŞLIYOR"
Şifalı suyun çevresinde koşanlar ise böbrek taşlarından bir süre sonra kurtulduklarını söylüyor. Öte yandan yakın köylerden ve şehir dışından böbrek taşı hastalığı bulunan vatandaşlar da bu şifalı suyu içmek için Konaklı köyüne geliyor.
"KENDİM BU SUYU İÇEREK BÖBREK TAŞIMI DÜŞÜRDÜM"
Kendisinin bizzat şifalı sudan içerek böbrek taşını düşürdüğünü belirten Mahalle İmamı Yusuf Teymur, "Köyümüzde bulunan bu şifalı su çok eski yıllardan beri böbrek taşında kullanılan bir sudur. Günümüzde de gerek şehir içi gerek şehir dışından vatandaşlar böbrek taşı iltihabı için köyümüze gelmektedirler.