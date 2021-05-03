Eskiden gelen bir gelenektir. Şifalı suyu içtikten sonra daha çok etkili olsun diye zıplıyoruz, koşuyoruz ve atlıyoruz. Bunlar suyla beraber böbrek taşını düşürmede yardımcı oluyor" dedi.



"SUYU İÇEN KÖYE DÖNMEDEN, TAŞI DÜŞÜRÜYOR"

Su içtikten sonra taş düşürenleri çok gördüğünü kaydeden mahalle yaşlılarından Mehmet Köseoğlu, "Bu su yıllardır burada akıyor. Köyümüzde böbrek taşı olan herkes taşlarını hep burada düşürdü. Doktorlar buraya gelip bu sudan numune aldılar. Daha sonra kendilerine giden hastaları bu köye gönderiyorlar böbrek taşı döksünler diye.