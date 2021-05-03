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    • Yaşam
    • 03.05.2021 15:03
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    • 03.05.2021 15:23
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    'da İngiliz ten kadın polise ! Gözaltına alındı

    'da polis ekiplerinin denetimi sırasında Litvanya asıllı İngiliz bir ahlaksız bir teklifte bulundu. Ekiplerin yanındaki kadın polisi gösteren turist, "Beğendim, bana göndersene" dedikten sonra ekiplerce gözaltına alındı.

    Antalya'da İngiliz turistten kadın polise ahlaksız teklif

    Antalya'da, maske takması konusunda uyaran polisin yanındaki kadın polisi gösterip, "Beğendim, bana göndersene" diyen Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), gözaltına alındı.



    Olay, sabah saatlerinde, Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi.

    Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, erkek polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, "Beğendim, bana göndersene" dedi. Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Dmitrijs Solovjovs, cep telefonunu çıkartarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.



        Yaklaşık 500 metre yürüyüp cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü. Polis aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Dmitrijs Solovjovs, araç içerisinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Dmitrijs Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü.



        Turist hakkında polise mukavemet, hakaret ve maske takmamaktan işlem yapılacağı kaydedildi. Yaya devriye polisleri, turistten ahlaksız tekliften dolayı ayrıca şikayetçi olacaklarını söyledi.

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        Haberler Yaşam Antalya'da İngiliz turistten kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı