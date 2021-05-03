



Yaklaşık 500 metre yürüyüp cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü. Polis aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Dmitrijs Solovjovs, araç içerisinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Dmitrijs Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü.