Antalya'da, maske takması konusunda uyaran polisin yanındaki kadın polisi gösterip, "Beğendim, bana göndersene" diyen Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34), gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde, Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi.
Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, erkek polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, "Beğendim, bana göndersene" dedi. Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Dmitrijs Solovjovs, cep telefonunu çıkartarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.