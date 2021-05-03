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    • Yaşam
    • 03.05.2021 12:14
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    • 03.05.2021 12:14
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    SON DAKİKA: Koronavirüs tedavisi gören 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. hayatını kaybetti

    Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. , 'da yaşamını yitirdi.

    AA
    AK Partili eski vekil koronaya yenildi

    dersler veren 54 yaşındaki Uysal'a yaklaşık bir ay önce Kovid-19 tanısı konuldu. Bir süredir Şehir Hastanesinde tedavi gören Uysal, bugün hayatını kaybetti.

    KONYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
    Uysal, ikindi vakti memleketi 'nın ilçesinde topağa verilecek. Valisi ve Rektörü Prof. Dr. , Uysal'ın vefatı ile ilgili birer mesaj yayımladı.

    Gürel, mesajında, Uysal'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

    Polat ise mesajında, "Karabük Üniversitesinin kuruluşunda ve bugünlere ulaşmasında, sanayi kenti Karabük'te üniversite eğitiminin kurumsal bir yapı içinde başlamasında öncü rol üstlenen, hepimizin üzerinde emeği olan Prof. Dr. Burhanettin Uysal Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Karabük Üniversitesi ailesinin büyük değeri olan hocamızın, eserleri ve emekleri asla unutulmayacaktır. Karabük Üniversitesi ailesi olarak değerli hocamıza Allah'tan rahmet ailesine yakınlarına sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    PROF. DR. BURHANETTİN UYSAL KİMDİR?
    20 Haziran 1967'de Konya'da dünyaya gelen Uysal, lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 1992'de nden mezun oldu. nde yüksek lisans ve doktorasını yaptı. 1989-1994 yılları arasında komiserlik ve emniyet müdürlüğü, 1994-1997 yılları arasında öğretim görevliliği yaptıktan sonra 1997-2000 yılları arasında Karaelmas Üniversitesinde akademik kariyerine devam etti.

    17 Ocak 2008 tarihinde Karabük Üniversitesi rektörlüğüne atanan ve iki dönem kurucu rektör olan Uysal, 2013-2015 arasında YURTKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüttü.

    'den 26. Dönem Karabük milletvekili olan Uysal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Koronavirüs tedavisi gören 26. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal hayatını kaybetti