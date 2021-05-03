Karabük Üniversitesinde dersler veren 54 yaşındaki Uysal'a yaklaşık bir ay önce Kovid-19 tanısı konuldu. Bir süredir Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören Uysal, bugün hayatını kaybetti.

KONYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Uysal, ikindi vakti memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde topağa verilecek. Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Uysal'ın vefatı ile ilgili birer mesaj yayımladı.

Gürel, mesajında, Uysal'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

Polat ise mesajında, "Karabük Üniversitesinin kuruluşunda ve bugünlere ulaşmasında, sanayi kenti Karabük'te üniversite eğitiminin kurumsal bir yapı içinde başlamasında öncü rol üstlenen, hepimizin üzerinde emeği olan Prof. Dr. Burhanettin Uysal Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Karabük Üniversitesi ailesinin büyük değeri olan hocamızın, eserleri ve emekleri asla unutulmayacaktır. Karabük Üniversitesi ailesi olarak değerli hocamıza Allah'tan rahmet ailesine yakınlarına sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

PROF. DR. BURHANETTİN UYSAL KİMDİR?

20 Haziran 1967'de Konya'da dünyaya gelen Uysal, lisans öğrenimini Gazi Üniversitesinde tamamladıktan sonra 1992'de Polis Akademisinden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını yaptı. 1989-1994 yılları arasında komiserlik ve emniyet müdürlüğü, 1994-1997 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim görevliliği yaptıktan sonra 1997-2000 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde akademik kariyerine devam etti.

17 Ocak 2008 tarihinde Karabük Üniversitesi rektörlüğüne atanan ve iki dönem kurucu rektör olan Uysal, 2013-2015 arasında YURTKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüttü.

AK Parti'den 26. Dönem Karabük milletvekili olan Uysal, evli ve 3 çocuk babasıydı.