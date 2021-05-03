3 Mayıs Türkçülük günü ile ilgili tarihi bilgiler ve ilk ne zaman kutlandığı günün en çok merak edilenleri arasında yer aldı. 3 Mayıs Türkçülük günü mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu önemli gün hakkındaki detayları merak edenler 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ilk ne zaman kutlandı sorusuna yanıt arıyor. İşte tarihçesi

TÜRKÇÜLÜK BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

3 Mayıs Türkçülük Bayramı, Türkler için geçmişinden gelen tarihi ve kültürel mirası, gelenekleri ve kökleri itibariyle bugünü kutlamak bir bayram değeri taşımaktadır. Bu bayram 2000 yıllık devlet tecrübesine sahip Türk toplumu kültürü için önemli bir yerdedir.

İşte tarihçesi;