3 Mayıs Türkçülük günü ile ilgili tarihi bilgiler ve ilk ne zaman kutlandığı günün en çok merak edilenleri arasında yer aldı. 3 Mayıs Türkçülük günü mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu önemli gün hakkındaki detayları merak edenler 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ilk ne zaman kutlandı sorusuna yanıt arıyor. İşte tarihçesi
TÜRKÇÜLÜK BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?
3 Mayıs Türkçülük Bayramı, Türkler için geçmişinden gelen tarihi ve kültürel mirası, gelenekleri ve kökleri itibariyle bugünü kutlamak bir bayram değeri taşımaktadır. Bu bayram 2000 yıllık devlet tecrübesine sahip Türk toplumu kültürü için önemli bir yerdedir.
İşte tarihçesi;
Her yıl 3 Mayıs tarihinde coşkuyla kutlanan Türkçülük günü tarihte ilk defa 1945 tarihinde kutlanmıştır. Daha sonraki yıllarda ise çeşitli törenlerle kutlanmış ve Türk milliyetçilerinin bir geleneği olarak Türkçülük Günü oluşmuştur.
TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ SÖZLERİ
"Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir." (Mustafa Kemal Atatürk)
"Türk'ün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır."
"Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir." (Mustafa Kemal Atatürk)