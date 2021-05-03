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    • Yaşam
    • 03.05.2021 09:25
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    • 03.05.2021 09:25
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    ve sözleri! nedir, ilk ne zaman kutlandı? İşte tarihçesi

    bugün dünyadaki tüm Türk ülkelerinde kutlanıyor. Türk milleti için önemli bir yere sahip olan Türkçülük günü ile ilgili tarihi bilgiler merak ediliyor. Peki, ve sözleri nelerdir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ilk ne zaman kutlandı? İşte Türkçülük Günü'ne dair merak edilen detaylar...

    3 Mayıs Türkçülük Günü tarihçesi!

    3 Mayıs Türkçülük günü ile ilgili tarihi bilgiler ve ilk ne zaman kutlandığı günün en çok merak edilenleri arasında yer aldı. 3 Mayıs Türkçülük günü mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu önemli gün hakkındaki detayları merak edenler 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ilk ne zaman kutlandı sorusuna yanıt arıyor. İşte tarihçesi

    TÜRKÇÜLÜK BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

    3 Mayıs Türkçülük Bayramı, Türkler için geçmişinden gelen tarihi ve kültürel mirası, gelenekleri ve kökleri itibariyle bugünü kutlamak bir bayram değeri taşımaktadır. Bu bayram 2000 yıllık devlet tecrübesine sahip Türk toplumu kültürü için önemli bir yerdedir.

    İşte tarihçesi;

    Her yıl 3 Mayıs tarihinde coşkuyla kutlanan Türkçülük günü tarihte ilk defa 1945 tarihinde kutlanmıştır. Daha sonraki yıllarda ise çeşitli törenlerle kutlanmış ve Türk milliyetçilerinin bir geleneği olarak Türkçülük Günü oluşmuştur.

    TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ SÖZLERİ

    "Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir." (Mustafa Kemal Atatürk)

    "Türk'ün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır."

    "Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir." (Mustafa Kemal Atatürk)

        "Fikir, iman, ülkü aşkı… İnsanları güçlü yapan bunlardır." (Alparslan Türkeş)

        "Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır." (Alparslan Türkeş)

        "Ahlâkçılık anlayışımız, Türk Ahlâkı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir." (Alparslan Türkeş)

        "Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz…" (Alparslan Türkeş)

        "Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir."

        Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

            Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

            Türk Devleti'nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti'nin teminatı ve istikbali gençliktir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

            "Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir." (Mustafa Kemal Atatürk)
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            Haberler Yaşam 3 Mayıs Türkçülük günü mesajları ve sözleri! 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ilk ne zaman kutlandı? İşte tarihçesi