Lüks araç gece yarısı alev topuna döndü! Film izler gibi izledi

DAHA GÜVENLİ DİYE ALMIŞTIM

Aracının daha güvenli olması için lüks bir araç tercih ettiğini söyleyen sürücü Bayram Ekici, "Nasıl oldu ben de anlamadım. Böyle bir aracın güvenliği yüksek olsun istedik. Her şeyiyle teknolojik ve yanmasın istedik. Yaklaşık 1 km önce motorlu kurye ikaz etti. İkazdan sonra aracı sağa çektim. Sonrasında araçtan duman gelmeye başladı. Sonra vatandaşlar gelip aracı söndürmeye çalıştı. Son haliyle itfaiye gelip söndürdü" diye konuştu.