Lüks araç gece yarısı alev topuna döndü! Film izler gibi izledi

Olay saat 23.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Bayram Ekinci idaresindeki 34 DTJ 756 plakalı BMV markalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselince sürücü aracı emniyet şeridine çekip aşağı indi.
Motor bölümünden başlayan yangın kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edilirken yangını gören meraklı mahalleli kısıtlamayı da unutarak yangını izlemek için sokağa döküldü.
Alev alev yanan aracı izleyen kalabalık o anları cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürerek yangını kontrol altına aldı.