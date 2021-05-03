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    • Yaşam
    • 04.05.2021 06:12
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    • 04.05.2021 06:12
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    SON DAKİKA: 'da nefes kesen kovalamaca: 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı yakalanınca 'Polis benim baş tacım' dedi

    Son dakika haberi! ’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü 4 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan sürücü, ”Ben polisten kaçmadım, polis benim baş tacım” diyerek kendini savundu.

    İHA
    İhtara uymadı yakalandı: Polis benim baş tacım

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda devriye gezen polis, üzerinde kadın ve erkeğin bulunduğu 01 ACV 180 plakalı motosiklete dur ihtarında bulundu.

    İhtara uymadı yakalandı: Polis benim baş tacım

    Motosiklet sürücüsü Sezer Y., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

    KISKIVRAK YAKALANDI
    Yaklaşık 4 kilometre kaçtıktan sonra Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından Fevzipaşa Mahallesi ara sokaklarında kıskıvrak yakalandı.

    Yakalanan sürücü Sezer Y., gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna, "Ben polisten kaçmadım, polis benim baş tacım" diyerek kendisini savundu. Sezer Y.'ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, dur ihtarına uymamadan para cezası kesildi.

        Ayrıca Sezer Y. Ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadına sokağa çıkma yasağını ihlalden de para cezası kesildi.


        Kadın ve motosiklet sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Adana'da nefes kesen kovalamaca: 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı yakalanınca 'Polis benim baş tacım' dedi