Türkiye, Coronavirüs'e fırsat tanımadı. Virüsü temizlemek için Perşembe akşamından itibaren tüm yurtta 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Vatandaş ise kurallara tam uyum sağladı. Devletin 'Evde kalın' çağrısını dikkate aldı.
İSTİKLAL Caddesi, kısıtlamadan önce bu haldeydi...
Kısıtlamanın ilk Pazar gününde meydanlarda ve caddelerde sakinlik vardı. Yasak öncesi yoğun kalabalığın yaşandığı Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde yalnızca turistler vardı. Atlı polisler, caddede sık sık devriye yaptı.
GENÇLER RİSK ALTINDA
Coronavirüs Hindistan'da mutasyona uğradı. Yeni varyant, İstanbul'da 5 kişide daha çıktı! Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, bu türün aşıyı ve bağışıklığı etkisizleştirdiğini açıkladı. "Bu tür gençlerde daha etkili. Hem bulaştırma hem de öldürücülük artabilir" uyarısı yaptı.