



GENÇLER RİSK ALTINDA

Coronavirüs Hindistan'da mutasyona uğradı. Yeni varyant, İstanbul'da 5 kişide daha çıktı! Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, bu türün aşıyı ve bağışıklığı etkisizleştirdiğini açıkladı. "Bu tür gençlerde daha etkili. Hem bulaştırma hem de öldürücülük artabilir" uyarısı yaptı.