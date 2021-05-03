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    Kapanmanın etkisiyle en sakin günlerinden birini yaşadı | haberleri

    salgını ile mücadelede tedbirler artırıldı. 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Dün, en sakin günlerinden birini yaşadı..

    Şimdi tam oldu

    Türkiye, Coronavirüs'e fırsat tanımadı. Virüsü temizlemek için Perşembe akşamından itibaren tüm yurtta 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Vatandaş ise kurallara tam uyum sağladı. Devletin 'Evde kalın' çağrısını dikkate aldı.


    İSTİKLAL Caddesi, kısıtlamadan önce bu haldeydi...

    Kısıtlamanın ilk Pazar gününde meydanlarda ve caddelerde sakinlik vardı. Yasak öncesi yoğun kalabalığın yaşandığı Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde yalnızca turistler vardı. Atlı polisler, caddede sık sık devriye yaptı.



    GENÇLER RİSK ALTINDA
    Coronavirüs Hindistan'da mutasyona uğradı. Yeni varyant, İstanbul'da 5 kişide daha çıktı! Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, bu türün aşıyı ve bağışıklığı etkisizleştirdiğini açıkladı. "Bu tür gençlerde daha etkili. Hem bulaştırma hem de öldürücülük artabilir" uyarısı yaptı.



        PANDEVİ
        Antalya'da hemşire Büşra Kaya (23), pandemiyi karavanında geçirdi. Mesaiden arta kalan zamanı, denize karşı karavanında değerlendirdi. "Pandemi havasından kaçmak için avantajım oldu. İş yeri ve ev güzergahım arasında karavanımla durabiliyorum" dedi.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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        Haberler Yaşam Kapanmanın etkisiyle İstiklal Caddesi en sakin günlerinden birini yaşadı | Koronavirüs haberleri