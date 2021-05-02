Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.05.2021 00:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2021 00:26
    ABONE OL

    'ta peş peşe 7 ! AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler

    Son dakika haberleri... 'ta peş peşe 7 meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilçesinde gün içerisinde 1.3 ile 3 büyüklüğü arasında 7 sarsıntı oldu.

    İHA
    Tokat'ta peş peşe 7 deprem

    'ın ilçesinde gün içerisinde 1.3 ile 3 büyüklüğü arasında 7 meydana geldi.

    Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günlüce köyünde 05.19 saatlerinde 1.9 ile 1.3 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi. Aynı köy saat 08.37'de 1.7 ile saat 12.20'de 2.9 büyüklüğünde sallandı.

    Saat 17.17'de ise Gözpınar köyünde 2.1 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Günlüce köyünde saat 17.22'de 5. kez meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 2.2 olarak ölçüldü. Kümpet köyünde ise saat 18.07'de 3 büyüklüğünde sarsıntı oldu.

    Niksar'da peş peşe yaşanan depremler endişeye neden oldu.

    Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Merkez üssü Niksar'ımıza bağlı Kümbetli köyü olan ve 3 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim beterinden korusun, bizleri her türlü afet ve felaketlerden muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

    Kandilli Rasathanesi son depremler:

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşgalci İsrail yine vurdu!
    Haberler Yaşam Tokat'ta peş peşe 7 deprem! AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler