Dünyada bir tane var o da Türkiye'de! 2017'de bulunmuştu... Tam 1500 yıllık!

Çorum'da definecilerin kaçak kazıda bulduğu, üzerinde Hazreti İsa'nın necef taşına işlenmiş figürü bulunan altın madalyon, Çorum Müzesi'nde muhafaza ediliyor.
Define avcılarının 2017 yılında kaçak kazıda bulduğu altın madalyon, yurt dışına kaçırılmak üzereyken jandarma ekiplerinin başarılı operasyonla ele geçirildi.
Arkeologlarca yapılan incelemede yaklaşık 1500 yıllık olduğu belirlenen madalyon, Çorum Müzesi envanterine kaydedildi. Müzedeki özel bir vitrinde sergilenen madalyon, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Çorum Müzesi arkeologlarından Resul İbiş, madalyonun müzedeki en nadide eserlerden biri olduğunu söyledi.
"Pantokrator İsa madalyonu" adı verilen madalyonun bilinen bir benzerinin olmadığını belirten İbiş, "Eser üzerinde Hazreti İsa sol elinde Kitab-ı Mukaddesi tutarken, sağ elinde takdis (kutsama) işareti yapar şekilde tasvir edilmiştir. Bu sahne, Hristiyan sanatında en çok kullanılan sahnelerdendir. Genellikle kiliselerde, ikonalarda, mozaiklerde gördüğümüz bu sahneyi ilk kez altın telkari üzerinde necef taşına işlenmiş halde, bir altın madalyonun üzerinde görmekteyiz." dedi.