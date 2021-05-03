Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Doğada tatil keyfi! Gezi rotanıza ekleyebileceğiniz adalar...

    Ülkemizde birbirinden güzel birçok ada bulunuyor. Sadece deniziyle değil, doğasıyla da cezbeden adalar, farklı tatil arayışlarına da cevap veriyor. İşte pandemiden sonra hafta sonu gezi rotanıza ekleyebileceğiniz adalardan bazıları...

    Doğada tatil keyfi

    Çanakkale'ye bağlı Bozcaada, doğal güzellikleriyle seyahat tutkunlarını cezbediyor. Nisan ve Ekim ayları arasında hafta sonları için bile yoğun ziyaretçi alıyor. Bölgede deniz, güneş ve kumun tadını çıkarmak için Ayazma, Habbele plajları ve Mermer Burnu öne çıkıyor. Butik otellerle dolu Bozcaada'da gezebileceğiniz yerler arasında Meryem Ana Kilisesi, Ayazma Manastırı ve gün batımının keyfini çıkaracağınız rüzgar gülleri ve Polente Feneri bulunuyor. Ayrıca Bozcaada Kalesi'ne çıkıp Bozcaada Müzesi'ni de ziyaret edebilirsiniz.



    İSTANBUL/ADALAR
    İstanbul'un     en sık ziyaret edilen rotalarından olan Adalar, şehre yalnızca bir vapur ulaşımı mesafede. Tabii durum böyle olunca da şehirden bunalanlar ilk fırsatta Adalar vapurunun yolunu tutuyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada, özellikle hafta sonu tatilleri için vazgeçilmez adreslerden. Burada ziyaretçileri balık restoranları, bisiklet güzergahları, yürüyüş rotaları, plajlar ve daha nicesi bekliyor.



    AVŞA ADASI
    Avşa Adası İstanbul'a yakın hafta sonunuzu denize girerek değerlendirebileceğiniz yerlerin başında geliyor. Marmara Denizi'nin güneybatısında kalan, 28 kilometrelik alanı kaplayan Avşa Adası'nın her yerinden denize girilebiliyor. Mavi Koy, Çınaraltı Koyu, Çiftlik Koyu hem kumsalları hem de denizi ile Avşa'nın tercih edilen tatil mekanları arasında olmasının başlıca sebeplerinden. Bu koylara merkezden tekne ile ulaşmak mümkün.



        CUNDA ADASI
        Daracık sokaklarda bulunan birbirinden güzel tarihi cumbalı evleri, masal diyarından fırlamış gibi rengarenk taş evlerinden dönüştürülmüş çok sayıdaki butik otelleriyle Cunda Adası Türkiye'nin nadide tatil yörelerinden bir tanesi... Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda, hem deniz hem de kara yolu ile ulaşım imkanına sahip. Adanın etrafını araç ile turlamak yaklaşık 1 saat sürüyor. Sahili, çarşısı, Aşıklar Tepesi, Taksiyarhis Kilisesi, Ayışığı Manastırı ve Despot Evi gezilebilecek yerler arasında yer alıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        18 milyon kişiye çifte bayram
        Haberler Yaşam Doğada tatil keyfi! Gezi rotanıza ekleyebileceğiniz adalar...