Doğada tatil keyfi! Gezi rotanıza ekleyebileceğiniz adalar...

Çanakkale'ye bağlı Bozcaada, doğal güzellikleriyle seyahat tutkunlarını cezbediyor. Nisan ve Ekim ayları arasında hafta sonları için bile yoğun ziyaretçi alıyor. Bölgede deniz, güneş ve kumun tadını çıkarmak için Ayazma, Habbele plajları ve Mermer Burnu öne çıkıyor. Butik otellerle dolu Bozcaada'da gezebileceğiniz yerler arasında Meryem Ana Kilisesi, Ayazma Manastırı ve gün batımının keyfini çıkaracağınız rüzgar gülleri ve Polente Feneri bulunuyor. Ayrıca Bozcaada Kalesi'ne çıkıp Bozcaada Müzesi'ni de ziyaret edebilirsiniz.