Doğada tatil keyfi! Gezi rotanıza ekleyebileceğiniz adalar...

Çanakkale'ye bağlı Bozcaada, doğal güzellikleriyle seyahat tutkunlarını cezbediyor. Nisan ve Ekim ayları arasında hafta sonları için bile yoğun ziyaretçi alıyor. Bölgede deniz, güneş ve kumun tadını çıkarmak için Ayazma, Habbele plajları ve Mermer Burnu öne çıkıyor. Butik otellerle dolu Bozcaada'da gezebileceğiniz yerler arasında Meryem Ana Kilisesi, Ayazma Manastırı ve gün batımının keyfini çıkaracağınız rüzgar gülleri ve Polente Feneri bulunuyor. Ayrıca Bozcaada Kalesi'ne çıkıp Bozcaada Müzesi'ni de ziyaret edebilirsiniz.
İSTANBUL/ADALAR
İstanbul'un en sık ziyaret edilen rotalarından olan Adalar, şehre yalnızca bir vapur ulaşımı mesafede. Tabii durum böyle olunca da şehirden bunalanlar ilk fırsatta Adalar vapurunun yolunu tutuyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada, özellikle hafta sonu tatilleri için vazgeçilmez adreslerden. Burada ziyaretçileri balık restoranları, bisiklet güzergahları, yürüyüş rotaları, plajlar ve daha nicesi bekliyor.
AVŞA ADASI
Avşa Adası İstanbul'a yakın hafta sonunuzu denize girerek değerlendirebileceğiniz yerlerin başında geliyor. Marmara Denizi'nin güneybatısında kalan, 28 kilometrelik alanı kaplayan Avşa Adası'nın her yerinden denize girilebiliyor. Mavi Koy, Çınaraltı Koyu, Çiftlik Koyu hem kumsalları hem de denizi ile Avşa'nın tercih edilen tatil mekanları arasında olmasının başlıca sebeplerinden. Bu koylara merkezden tekne ile ulaşmak mümkün.