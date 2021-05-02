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    • Yaşam
    • 02.05.2021 23:01
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    • 02.05.2021 23:18
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    Kırmızı ışık ihlali sonucu kaza yapan sürücü, suçu ayına attı: Ramazan’ın azizliği işte

    'ın  ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu çarptığı otomobil sürücüsünün yaralanmasına neden olan , "’ın azizliği işte, durdum ama vurmuşum. Olay bu kadar kolay” diyerek kendini savundu.

    DHA
    Kaza yapan sürücü suçu Ramazan ayına attı

    Kaza, akşam saatlerinde yolu organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi. yönetimindeki 67 SN 060 plakalı otomobil kavşakta kırmızı ışıkta geçerek yönetimindeki 67 SG 169 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Kürşat Şahin yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Şahin, ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kazanın oluş şeklini anlatan Hüseyin Çakmak, "Kırmızı ışıkta geçmişim. Ramazan'ın azizliği işte. Durdum ama vurmuşum. Olay bu kadar kolay." dedi. Hüseyin Çakmak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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    Haberler Yaşam Kırmızı ışık ihlali sonucu kaza yapan sürücü, suçu Ramazan ayına attı: Ramazan’ın azizliği işte