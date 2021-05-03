İstanbul'da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden Vasfiye Yardım'ın (72) ölümcül rahatsızlıkları olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, "Ameliyat olursan ölürsün ama ameliyattan başka çaren yok" diyerek uyardı.
Yardım, son bir umutla gittiği Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde Prof. Dr. Cengiz Köksal'a durumu anlattı. Yapılan tetkikler sonucu Yardım'ın kalbinde 3 damarın tıkalı olduğu, kalp kapakçığının değiştirilmesi gerektiği ve kalp damarlarında anormal bağlantı (fistül) nedeniyle temiz kanla kirli kanın birbirine karıştığı saptandı.
Ameliyata karar verilen Yardım'ın önce şah damarı açıldı. Sonra tıkalı damarlara üç by-pass yapıldı. Kalp kapağı değiştirilip, fistül onarıldı.
Aynı seansta bu ameliyatın çok zor olduğunu anlatan Prof. Dr. Köksal, "Bu dört problemi dört ayrı kişiye verseniz, hepsinde de ayrı bir ameliyat nedenidir. 25 yıllık doktorum, binlerce kalp ameliyatı yaptım. Ben bu dört probleminin bir kişide olması ve bu ameliyatın aynı seansta gerçekleştirilmesine hiç rastlamadım" dedi.