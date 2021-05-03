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    72 yaşındaki , aynı anda yapılan 4 ameliyatla yaşama tutundu

    'da “Ameliyat olursan ölürsün, ama ameliyattan başka çaren yok” denilen 72 yaşındaki , aynı anda yapılan 4 operasyonla hayata bağlandı.

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    Dört dörtlük hayat

    İstanbul'da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden Vasfiye Yardım'ın (72) ölümcül rahatsızlıkları olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, "Ameliyat olursan ölürsün ama ameliyattan başka çaren yok" diyerek uyardı.



    Yardım, son bir umutla gittiği Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde Prof. Dr. Cengiz Köksal'a durumu anlattı. Yapılan tetkikler sonucu Yardım'ın kalbinde 3 damarın tıkalı olduğu, kalp kapakçığının değiştirilmesi gerektiği ve kalp damarlarında anormal bağlantı (fistül) nedeniyle temiz kanla kirli kanın birbirine karıştığı saptandı.



    Ameliyata karar verilen Yardım'ın önce şah damarı açıldı. Sonra tıkalı damarlara üç by-pass yapıldı. Kalp kapağı değiştirilip, fistül onarıldı.

    Aynı seansta bu ameliyatın çok zor olduğunu anlatan Prof. Dr. Köksal, "Bu dört problemi dört ayrı kişiye verseniz, hepsinde de ayrı bir ameliyat nedenidir. 25 yıllık doktorum, binlerce kalp ameliyatı yaptım. Ben bu dört probleminin bir kişide olması ve bu ameliyatın aynı seansta gerçekleştirilmesine hiç rastlamadım" dedi.




        Vasfiye Yardım "Doktoruma hepsini birden yapmayalım dedim. Bana 'taksitle ameliyat mı olur' dedi. Adeta mucize gerçekleşti. Çok şükür iyiyim" diye konuştu.

        Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Bu literatürde de çok görülen bir durum değil. Mutlaka bir vaka sunumu olarak yayınlayacağız" dedi.




        YAPILAN AMELİYATLAR

        KALP kapağı değiştirildi

        TIKALI şah damarı açıldı

        3 DAMARINA by-pass yapıldı

        DAMARLARDAKİ fistül onarıldı

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        Haberler Yaşam 72 yaşındaki Vasfiye Yardım, aynı anda yapılan 4 ameliyatla yaşama tutundu