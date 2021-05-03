



Ameliyata karar verilen Yardım'ın önce şah damarı açıldı. Sonra tıkalı damarlara üç by-pass yapıldı. Kalp kapağı değiştirilip, fistül onarıldı.



Aynı seansta bu ameliyatın çok zor olduğunu anlatan Prof. Dr. Köksal, "Bu dört problemi dört ayrı kişiye verseniz, hepsinde de ayrı bir ameliyat nedenidir. 25 yıllık doktorum, binlerce kalp ameliyatı yaptım. Ben bu dört probleminin bir kişide olması ve bu ameliyatın aynı seansta gerçekleştirilmesine hiç rastlamadım" dedi.