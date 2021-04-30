Genç kadın topuklu ayakkabı giyiyor diye komşusu ölümle tehdit etti

Atış; "O gün evde misafirim vardı arkadaşım ile dışarı çıkacaktık. İkimizde hazırlandık. Ayağımda topuklu ayakkabı vardı. Evin içinde sağa sola gittim. Daha önceden de aramızda ses yüzünden tartışma olan alt komşum kapıma geldi.
Önce kapıyı tekmeledi. Sonra bana 'seni geberteceğim, paramparça yapacağım' gibi laflar etti. Küfürler savurdu. Şikayetçi oldum. Hakkında uzaklaştırma kararı istedim. Onun korkusundan köpeğimi dahi gezdirmeye dışarı çıkamıyorum. Artık evde yalnız kalamıyorum" dedi.
Ümraniye Tatlısu Mahallesinde geçtiğimiz gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 25 Yaşındaki Ayşenur Atış 7 ay önce mahalledeki bir siteden ev kiraladı. Tek başına burada kalmaya başladı.