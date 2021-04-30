Genç kadın topuklu ayakkabı giyiyor diye komşusu ölümle tehdit etti

Tartışmanın tehdit boyutuna geldiği gün ise önceki gün oldu. Bu kez kavga topuklu ayakkabı sesinden çıktı. İddiaya göre üst katından gelen sese sinirlenen alt komşu C.S (35) Ayşenur Atış'ın kapısına dayandı, tekmeledi hakaretler savurup onu öldürmekle tehdit etti. Ne yapacağını bilemeyen genç kadın hemen durumu polise bildirdi. Çakmak Polis Merkezine giden ikili birbirlerinden şikayetçi oldu.