Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ve kardeşi Seval Öz, diğer kardeşleri Nazlım Suna Öz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Defalarca kez müzekkere yazılmasına rağmen cevap verilmediğini iddia eden Seval Öz, hem kardeşini hem de özel bankayı savcılığa şikayet etti.

Toplam 186 milyon 250 bin liranın kardeşi tarafından sahte belge ile haksız yere çekildiğini dile getiren Seval Öz, ailesi paranın kendilerine iade edilmesi talebinde bulundu.

Daha önce de Prof. Dr. Mehmet Öz, kardeşi Nazlım Suna Öz'ün sahte vasiyetname düzenlediğinden şüphelendiğini belirtip bilirkişi incelemesi talep etmiş, inceleme sonunda vasiyetnamenin fotomontajla oluşturulmuş olduğu sonucuna varılmıştı.