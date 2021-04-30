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    Nazlım 186 milyon TL'lik mirasa çöktü! Prof. Dr. , kardeşine adeta savaş açtı

    Prof. Dr. ve kardeşi , hem diğer kardeşi ’e hem de bankaya dava açtı. İddiaları ise ortalığı yıktı: Nazlım, 186 milyon TL’lik baba mirasını sahte belgeyle çekti.

    Kavganın özü 186 milyon TL

    Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ve kardeşi Seval Öz, diğer kardeşleri Nazlım Suna Öz hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Defalarca kez müzekkere yazılmasına rağmen cevap verilmediğini iddia eden , hem kardeşini hem de özel bankayı savcılığa şikayet etti.

    Toplam 186 milyon 250 bin liranın kardeşi tarafından sahte belge ile haksız yere çekildiğini dile getiren Seval Öz, ailesi paranın kendilerine iade edilmesi talebinde bulundu.

    Daha önce de Prof. Dr. , kardeşi 'ün sahte vasiyetname düzenlediğinden şüphelendiğini belirtip bilirkişi incelemesi talep etmiş, inceleme sonunda vasiyetnamenin fotomontajla oluşturulmuş olduğu sonucuna varılmıştı.

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    Haberler Yaşam Nazlım 186 milyon TL'lik mirasa çöktü! Prof. Dr. Mehmet Öz, kardeşine adeta savaş açtı