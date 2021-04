Van'ın İpekyolu ilçesinde 15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri olay yerindeki bir damla kandan tespit edilerek, temizlik görevlisi kılığına giren polislerin desteğiyle yakalandı.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince, faili meçhul eski dosyaların kurulan özel ekip tarafından tekrar incelendiği belirtildi. Açıklamada, "Faili meçhul dosyalar üzerinde yapılan titiz çalışmalarda 2006 yılında (15 yıl önce) ilimiz İpekyolu ilçesinde kendisine ait ticari taksi içerisinde tabanca ile öldürülen M.S. isimli şahsın olay şüphelileri, olay yerinde tespit edilen parmak izi ve bir damla kan ile tespit edilmiş. Yapılan teknik takip, kamera ve sokak çalışmaları sonucunda Cinayet Büro Amirliği görevlileri ve Özel Harekât Polisi ekiplerince değişik adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonla E.P., S.P., A.P. ve Ş.P. isimli şahıslar yakalanmışlardır. Adli makamlara sevk edilen E.P. tutuklanmış, S.P., A.P. ve Ş.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



Belediye temizlik görevlisi kılığına giren polis ekiplerinin de katıldığı operasyonda takip edilen bir şüphelinin yakalanması ise polis kamerasına yansıdı.