Eviniz için kullanabileceğiniz en trend halı modelleri

Dekoratif tamamlayıcıların en önemli unsurlarından olan halı modelleri evlerin ambiyanslarında çok büyük bir etkiye sahiptir. Halı modellerinin hem yapısal olarak hem tarz olarak hem de renk ve model olarak oldukça fazla çeşidi bulunmaktadır.

HALI MODELLERİ

Halı modelleri tasarım, desen ve renk olarak farklı zevklere uygun şekilde üretilmektedir. Ancak kuşkusuz ki halı seçimi yaparken yalnızca model ve desenine dikkat etmek yeterli değildir. Daha uzun ömürlü bir halıya sahip olmak isteyenler için kalite iplerden üretilen halılar oldukça idealdir. Halıların üretiminde kullanılan iplik türleri, hav yükseklikleri ve dokuma sıklıkları da büyük önem taşır.

SIK DOKULU HALI MODELLERİ

Sık dokuma kullanılarak üretilen halılar ağırdırlar ve bu sayede kayma yapmazlar. Ancak sık dokunmayan halı tercih edilecekse de mutlaka kaymaz tabana sahip halıların tercih edilmesi gerekir.

İPLİK TÜRÜNE GÖRE HALI MODELLERİ

Genel itibariyle halı modelleri kullanılacakları mekânlar göz önüne alınarak tercih edilen ürünlerdir. Salon, koridor ve merdivenler gibi sürekli kullanılan alanlar için uzun süre özelliklerini koruyan halı modelleri tercih edilmelidir. Yün ve akrilik iplikler ile dokunan halı modelleri, bu alanlarda kullanım için oldukça uygundur.

YÜN HALI MODELLERİ

Yün halılar oldukça uzun ömürlüdürler. Yoğun olarak kullanılan ortamlarda bile çok uzun zaman görünümlerini kaybetmeden rahatlıkla kullanılabilmektedirler. Yün halılar doğal iplik kullanılarak üretildikleri için kolay kirlenmez ve keçelenme yapmazlar. Ayrıca, basınca karşı dirence sahip oldukları için parlaklıklarını da rahatlıkla muhafaza etmektedirler. Verdiğiniz paranın hakkını uzun süre almak istiyorsanız yün halı modellerini tercih edebilirsiniz.



POLYAMİD VE POLİPROPİLEN HALI MODELLERİ

Alerji sorunu yaşayan kimseler; bebek odası, çocuk odası ve yatak odaları için havları uçuşmayan ve leke tutmayan antialerjik ürünler tercih edebilirler. Polyamid ya da polipropilen halıları söz konusu alanlar için rahatlıkla tercih edilebilen modellerdir. Alerjen barındırmayan ve oldukça kolay şekilde süpürülüp temizlenebilen halılar sağlık için oldukça zararsızdır. Bu özellikleri nedeniyle de çok tercih edilmektedirler. En çok tercih edilen en kaliteli halı modelleri için https://www.hali.net/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sitemizde tarz, model, desen, renk ve kullanılan malzemeye göre farklılık gösteren pek çok halı modeli yer almaktadır. Sizlere sunmuş olduğumuz geniş halı model yelpazemiz sayesinde sizde kolaylıkla gereksinim duyduğunuz halı modellerine erişebilirsiniz.