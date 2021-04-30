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    • Yaşam
    • 30.04.2021 08:40
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    • 30.04.2021 08:40
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    Fatih'te korkutan ! Anne-oğul mahsur kaldı

    Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı bir binada çıktı. Yangın sırasında birinci kattaki dairede bir anne ile oğlu mahsur kaldı. Anne-oğul itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Fatih'te korkutan yangın! Anne-oğul mahsur kaldı

    Fatih'te 4 katlı bir binanın içerisinde çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, birinci katta bulunan dairede yaşayan anne ve oğlu, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı anne oğul, kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

    Yangın, saat 01.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Yekta Efendi Sokak'taki 4 katlı binanın içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

    İtfaiye ekipleri daha sonra binada duman tahliyesi yaptı. Bu sırada, birinci katta oturan anne ve oğlu pencereye çıkarak polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine itfaiye ekipleri, önce anne ve oğlunu ardından üst katlarda oturanları tahliye etti.

    Binadan çıkarılan anne ve oğlu, yangını apartmanın en alt katında oturan kişilerin çıkardığını iddia etti. Can güvenliklerinin olmadığını ileri süren anne ve oğlu, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de, binanın en alt katında oturan kişilerden yangınla ilgili bilgi aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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