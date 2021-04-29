My Hero Academia 5. sezon ne zaman? My Hero Academia 5. sezon gelecek mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Fantastik anime filmleri sevenler daha önceki sezonlarını da ilgiyle izlemişti ve şimdi My Hero Academia 5. Sezon için araştırmalar başladı. İşte detaylar…
MY HERO ACADEMIA 5. SEZON NE ZAMAN?
12 Ekim 2019'da yayına başlayan ve 4 Nisan'da 25 bölümle final yapan Boku no Hero Academia 4. sezonun ardından, 5. sezonun geleceği yeni bir görsel ve kısa tanıtım videosuyla duyuruldu. Videoda ve görselde 'yeni bir şey uyanıyor' yazısı dikkat çekti.
MY HERO ACADEMIA HAKKINDA
My Hero Academia 2016 yılında aynı isimli mangadan animeye uyarlanmaya başlamıştı. İlk sezonu 13 bölümden oluşuyordu, 13. bölümde sezon finali yapan ilk sezonun ardından 2 adet ova bölümü yayınlanmıştı. Sonraki yıllarda gelen sezonlar ise 25 bölümden oluşuyordu. Serinin kitlesinin hızla artması ve Shounen bir tür olduğundan sezonların 25 bölümden oluşması ilk sezona nazaran daha uygun olmuştu. Gelenek bozulmayarak 5. sezonda 25 bölümden oluşacak.