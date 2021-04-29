Son sinema filmi ile gişe rekorları kıran My Hero Academia için yapımcı firma tarafından bu yılda bir film yapılacaktır diye umuyoruz. My Hero Academia Heroes Rising sinema filmi ilk hafta sonunda Japon gişesinde 3. sırada yer aldı. İlk 3 gününde 3.86 milyon dolar hasılat elde etti. Film üçüncü hafta sonunda sinema salonlarında 3. sıradan 4. sıraya geriledi. My Hero Academia Heroes Rising sinema filminin yönetmenliğini Kenji Nagasaki üstlenmişti. Film gişe başarısından dolayı daha sonradan İngiltere ve İrlanda gibi ülkelerinde sinema salonlarında yerini aldı.