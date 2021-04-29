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    • Yaşam
    • 30.04.2021 01:23
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    • 30.04.2021 01:23
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    ? ? Müjdeli haber…

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. Kōhei Horikoshi tarafından yazılan ve çizilen Japon süper kahraman mangası ? Anime film ve dizi sevenlerin heyecanla beklediği, sevindiren haber geldi. 5. sezon ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    My Hero Academia 5. sezon ne zaman?

    My Hero Academia 5. sezon ne zaman? My Hero Academia 5. sezon gelecek mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Fantastik anime filmleri sevenler daha önceki sezonlarını da ilgiyle izlemişti ve şimdi My Hero Academia 5. Sezon için araştırmalar başladı. İşte detaylar…

    MY HERO ACADEMIA 5. SEZON NE ZAMAN?

    12 Ekim 2019'da yayına başlayan ve 4 Nisan'da 25 bölümle final yapan Boku no Hero Academia 4. sezonun ardından, 5. sezonun geleceği yeni bir görsel ve kısa tanıtım videosuyla duyuruldu. Videoda ve görselde 'yeni bir şey uyanıyor' yazısı dikkat çekti.

    MY HERO ACADEMIA HAKKINDA

    My Hero Academia 2016 yılında aynı isimli mangadan animeye uyarlanmaya başlamıştı. İlk sezonu 13 bölümden oluşuyordu, 13. bölümde sezon finali yapan ilk sezonun ardından 2 adet ova bölümü yayınlanmıştı. Sonraki yıllarda gelen sezonlar ise 25 bölümden oluşuyordu. Serinin kitlesinin hızla artması ve Shounen bir tür olduğundan sezonların 25 bölümden oluşması ilk sezona nazaran daha uygun olmuştu. Gelenek bozulmayarak 5. sezonda 25 bölümden oluşacak.

        Son sinema filmi ile gişe rekorları kıran My Hero Academia için yapımcı firma tarafından bu yılda bir film yapılacaktır diye umuyoruz. My Hero Academia Heroes Rising sinema filmi ilk hafta sonunda Japon gişesinde 3. sırada yer aldı. İlk 3 gününde 3.86 milyon dolar hasılat elde etti. Film üçüncü hafta sonunda sinema salonlarında 3. sıradan 4. sıraya geriledi. My Hero Academia Heroes Rising sinema filminin yönetmenliğini Kenji Nagasaki üstlenmişti. Film gişe başarısından dolayı daha sonradan İngiltere ve İrlanda gibi ülkelerinde sinema salonlarında yerini aldı.
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