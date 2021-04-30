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    Evde ayakkabı ile dolaşırken çıkan ses karakolda son buldu

    ’de bir sitede oturan (25) ile alt komşusu C.S (35), topuk sesi yüzünden karakolluk oldu. İddiaya göre C.S, evde ayakkabı ile dolaşan Ayşenur Atış’ın kapısına dayandı. “Çok gürültü yapıyorsun” diye bağırdı. Hakaretler yağdırdı. Paniğe kapılan genç kadın polisi aradı.

    Yunus Emre Kavak
    Evde ayakkabı ile dolaşırken çıkan ses karakolda son buldu

    'de bir sitede oturan (25) ile alt komşusu C.S (35), topuk sesi yüzünden karakolluk oldu. İddiaya göre C.S, evde ayakkabı ile dolaşan Ayşenur Atış'ın kapısına dayandı. "Çok gürültü yapıyorsun" diye bağırdı. Hakaretler yağdırdı. Paniğe kapılan genç kadın polisi aradı

    Karakola götürülen ikili, birbirinden şikayetçi olduklarını anlattı. Ölüm korkusu yaşadığını anlatan Atış, "Uzaklaştırma kararı aldırmak istiyorum. Şimdi ister istemez sitenin bahçesine dahi çıkamıyorum. Benden uzak olsun, köpeği bile gezdirmeye çıkamıyorum. Evde yalnız kalmaya korkuyorum. Bu adam benden uzak olsun" diye dert yandı.

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    Haberler Yaşam Evde ayakkabı ile dolaşırken çıkan ses karakolda son buldu