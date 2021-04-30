Babası çocuğun nitelikli cinsel istismarından hapse giren liseli genç artık annesinin soyadını kullanacak

İzmir'de yaşayan A.D. ve O.T. çiftinin evliliklerinden Y.T. isimli bir çocukları dünyaya geldi. Ancak bu süreçte O.T., gasp ve hırsızlık suçlarından cezaevine girdi. Çift, çocukları 3 yaşındayken boşandı. Uzun süre cezaevinde kalan O.T., 3 yıl önce bir çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan suçlu bulunup, tekrar tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bunun üzerine şu an 17 yaşında olan Y.T., babasının yerine annesinin soyadını kullanmak için avukatlar Ayşe Özge Çınar Seçkin ve Buket Derya Karaman aracılığıyla İzmir 21. Aile Mahkemesi'nde dava açtı.
"BABAMLA BAĞIMIN KALMASINI İSTEMİYORUM"
Y.T. mahkemedeki ifadesinde, "Bu davayı açmasını annemden ben istedim. Babamın benimle ilgilenip bana bakmışlığı yoktur. Bu yaşıma kadar 3-4 defa anca görüşmüşüzdür. Birlikte olduğumuz dönemler çok kısıtlıdır. Babamla ilgili benim oğlu olduğumu gösterecek herhangi bir bağımın kalmasını istemiyorum. Bu nedenle soyadımın, annemin kızlık soyadıyla değiştirilmesini talep ediyorum" dedi.
Duruşmada tanık ifadeleri de dinlendi. A.D.'nin kardeşi N.Ö., "Y.T. henüz 2 yaşındayken O.T. cezaevine girmişti. Çocuğuyla 3-4 kez anca görüşebilmiştir. Babasının suçlu kimliğinden utandığı için Y.T soyadını değiştirmek istiyor" diye konuştu.