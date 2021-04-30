Babası çocuğun nitelikli cinsel istismarından hapse giren liseli genç artık annesinin soyadını kullanacak

İzmir'de yaşayan A.D. ve O.T. çiftinin evliliklerinden Y.T. isimli bir çocukları dünyaya geldi. Ancak bu süreçte O.T., gasp ve hırsızlık suçlarından cezaevine girdi. Çift, çocukları 3 yaşındayken boşandı. Uzun süre cezaevinde kalan O.T., 3 yıl önce bir çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan suçlu bulunup, tekrar tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bunun üzerine şu an 17 yaşında olan Y.T., babasının yerine annesinin soyadını kullanmak için avukatlar Ayşe Özge Çınar Seçkin ve Buket Derya Karaman aracılığıyla İzmir 21. Aile Mahkemesi'nde dava açtı.