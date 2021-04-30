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    • Yaşam
    • 30.04.2021 16:21
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    • 30.04.2021 16:21
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    'da sanığı eski pilot üsteğmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

    'da, 'nün () "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski pilot üsteğmen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    AA
    FETÖ'de yargılanan pilot serbest kaldı

    2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu R.Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

    SAVCININ MÜTALAASI
    Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 'nün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arandığını belirterek, R.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

    R.Ö, savunmasında, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

    BERAATİNİ İSTEDİ
    Terör örgütü üyesi olmadığını savunan R.Ö, "FETÖ'ye ait evlerde kalmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

    ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
    Mahkeme heyeti, sanık R.Ö'yü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti.

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    Haberler Yaşam Adana'da FETÖ sanığı eski pilot üsteğmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi