İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etti bir yandan da Çolak'ı dışarı çıkardı. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen Çolak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.