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    • Yaşam
    • 29.04.2021 06:57
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    • 29.04.2021 06:57
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    SON DAKİKA: 'da gece yarısı korkutan yangın: 1 yaralı

    Son dakika haberine göre, 'in ilçesinde, tek katlı müstakil bir ev alev alev yandı. Yangın nedeniyle bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    DHA
    Gece yarısı alev alev yandı!

    İzmir'in Bornova ilçesinde, tek katlı müstakil bir ev alev alev yandı. Yangın nedeniyle bir kişi hafif şekilde yaralandı.

    Yangın, bugün saat 04.00 sıralarında Çınar Mahallesi 5023 sokaktaki müstakil bir evde çıktı.

    Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Coşkun Çolak'ın oturduğu evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etti bir yandan da Çolak'ı dışarı çıkardı. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen Çolak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu sırada alevler evin tamamına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu, yandaki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bornova'da gece yarısı korkutan yangın: 1 yaralı