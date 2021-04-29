4 mevsim buluşma noktası; Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, turizm alanında sektörün bileşenlerine Kocaeli'nin çok önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Doğal güzellikleri, zengin florası, denizi, dağları, ormanlarıyla Kocaeli'nin turizm alanında büyük bir çeşitlilik sağladığına dikkat çeken Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sektörde şehri bir üst lige taşıyacak Turizm Master Planı çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.
Başkan Büyükakın, ''Kocaeli'ni sadece bir sanayi şehri olarak nitelendirenlerin, aynı zamanda turizm sektöründe parlayan bir yıldız olarak görmelerini istiyorum. Kentimizin turizm sektöründe pazar payını artırmak ve dünya çapında bir Türk markası oluşturmak amacıyla Kocaeli'nin tanıtımı ve turistik değerlerinin yükseltilmesi çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Deniz, kum ve güneş turizmimizin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerimizi de insanlığın hizmetine sunmak ve turizm çeşitliliğini çoğaltarak kültür, doğa ve tarih alanlarında da bir atılımı gerçekleştirmek hedefindeyiz. Antik Çağlardan başlayarak, Nikomedia, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı hâkimiyetinde kalan şehir, kültür ve medeniyet eserleriyle dolu. Türkiye'nin en görkemli şehirlerinden olan Kocaeli; doğa, tarih, kültür, gastronomi gibi turizmin bütün çeşitleri için dört mevsim buluşma noktasıdır" dedi.
KAR BEYAZ ŞİİR
Kocaeli, sırtını Samanlı Dağları'na yaslıyor. Bu dağlar İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü üzerinde boylu boyunca uzanan şehri temaşa ediyor. Kartepe, Samanlı Dağlarının zirvesinde, bembeyaz örtüsüyle etkileyici bir musiki, adeta kar beyaz bir şiir… Ayrıca İstanbul'a en yakın kayak merkezi konumunda.
MAVİ BAYRAKLI HALK PLAJLARI
Uluslararası çevre ve temizlik kriterlerini sağlayan Kocaeli'nin Mavi Bayraklı Halk Plajlarında gönül rahatlığıyla denizin keyfini çıkarın. Karamürsel'de Altınkemer, Kandıra'da Cebeci, Kerpe, Kumcağız, Bağırganlı ve Miço Koyu Halk Plajlarında altın kumlar, masmavi bir denizle buluşup engin ufuklara doğru uzanıyor…
YÖREYE ÖZGÜ LEZZETLER
Kültürel çeşitlilik ve kozmopolit yapı, şehrin mutfağına emsalsiz renk ve zenginlik katıyor. Doğayla iç içe köy kahvaltısı yapmak, Anadolu ve dünya mutfağının farklı lezzetlerini tatmak da mümkün. Kandıra Hindisi ve Manda Yoğurdu enfes. İzmit Simidi ve İzmit Pişmaniyesi nam-ı diğer Saray Helvası dillere destan…
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DOĞAL YAŞAM ALANI
Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, 4 bin dönümlük alanda 75 farklı türdeki yüzlerce canlıyla doğaseverleri misafir ediyor. Ormanya, bitki türü ve hayvanların doğal koşullarına en yakın ortamda yaşamaları için tüm ihtiyaçların yerine getirildiği bir huzur kaynağı.
Başkan Büyükakın, ''Kocaeli'ni sadece bir sanayi şehri olarak nitelendirenlerin, aynı zamanda turizm sektöründe parlayan bir yıldız olarak görmelerini istiyorum. Kentimizin turizm sektöründe pazar payını artırmak ve dünya çapında bir Türk markası oluşturmak amacıyla Kocaeli'nin tanıtımı ve turistik değerlerinin yükseltilmesi çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Deniz, kum ve güneş turizmimizin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerimizi de insanlığın hizmetine sunmak ve turizm çeşitliliğini çoğaltarak kültür, doğa ve tarih alanlarında da bir atılımı gerçekleştirmek hedefindeyiz. Antik Çağlardan başlayarak, Nikomedia, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı hâkimiyetinde kalan şehir, kültür ve medeniyet eserleriyle dolu. Türkiye'nin en görkemli şehirlerinden olan Kocaeli; doğa, tarih, kültür, gastronomi gibi turizmin bütün çeşitleri için dört mevsim buluşma noktasıdır" dedi.
KAR BEYAZ ŞİİR
Kocaeli, sırtını Samanlı Dağları'na yaslıyor. Bu dağlar İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü üzerinde boylu boyunca uzanan şehri temaşa ediyor. Kartepe, Samanlı Dağlarının zirvesinde, bembeyaz örtüsüyle etkileyici bir musiki, adeta kar beyaz bir şiir… Ayrıca İstanbul'a en yakın kayak merkezi konumunda.
MAVİ BAYRAKLI HALK PLAJLARI
Uluslararası çevre ve temizlik kriterlerini sağlayan Kocaeli'nin Mavi Bayraklı Halk Plajlarında gönül rahatlığıyla denizin keyfini çıkarın. Karamürsel'de Altınkemer, Kandıra'da Cebeci, Kerpe, Kumcağız, Bağırganlı ve Miço Koyu Halk Plajlarında altın kumlar, masmavi bir denizle buluşup engin ufuklara doğru uzanıyor…
YÖREYE ÖZGÜ LEZZETLER
Kültürel çeşitlilik ve kozmopolit yapı, şehrin mutfağına emsalsiz renk ve zenginlik katıyor. Doğayla iç içe köy kahvaltısı yapmak, Anadolu ve dünya mutfağının farklı lezzetlerini tatmak da mümkün. Kandıra Hindisi ve Manda Yoğurdu enfes. İzmit Simidi ve İzmit Pişmaniyesi nam-ı diğer Saray Helvası dillere destan…
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DOĞAL YAŞAM ALANI
Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, 4 bin dönümlük alanda 75 farklı türdeki yüzlerce canlıyla doğaseverleri misafir ediyor. Ormanya, bitki türü ve hayvanların doğal koşullarına en yakın ortamda yaşamaları için tüm ihtiyaçların yerine getirildiği bir huzur kaynağı.