Eyüpsultan Belediyesi'nin, Ramazan-ı Şerif için özel olarak hazırladığı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınladığı Eyüpsultan'da Ramazan Sohbetleri'nin dün akşamki konuğu yazar ve Osmanlın tarihçisi Dursun Gürlek oldu.

Moderatörlüğünü Recep Demirkaynak'ın yaptığı, Ramazan'ın huzurunu, muhabbetini evlerinize getiren program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



"İSLAM'DA İBADET SADECE NAMAZDAN, ORUÇTAN, HACDAN, ZEKATTAN İBARET DEĞİLDİR"

Gürlek programda, mükellef bir sofrada güzel yemekler yenildiğinde yemek bittiği zaman lezzetin de bittiğini, diğer maddi lezzetlerin de böyle olduğunu, ancak üç lezzetin hiç bitmediğini vurgulayarak başladığı konuşmasında "Bunların birincisi tilavet-i Kur'an, ikincisi sohbet-i ihvan, üçüncüsü ise mülakat-ı Rahman. İmanla, ihlasla hakkını vererek huzuru kalp ile okunan Kur'an-ı Kerim'in lezzeti hiç bitmez. Her işin başı muhabbet. İslam'da ibadet sadece namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan ibaret değildir. Şu yapılan sohbet te ibadettir" dedi.





"HAYAT ALLAH'IN İNSANLARA TÖVBE ETMESİ İÇİN VERDİĞİ MÜHLETTİR"

"Büyük bir zata 'Hayat nedir?' diye sorulduğunda soruya muhatab olan büyük zatın 'Hayat Allah'ın insanlara tövbe etmesi için verdiği mühlettir' dediğini anımsatan Gürlek, " Her an tövbe etmek lazım. En büyük zenginlik sağlık içinde bir nefes. Tıp ilmi din ilminden öncedir. Burada bir incelik var, din ilminden üstündür demiyor, öncedir diyor. Bunun en güzel örneği Efendimiz'in (Sallallahü aleyhi ve sellem) tıbba verdiği önemdir 'Tıbbı Nebevi'. Sağlık dünyevi ve uhrevi sağlık olarak iki türlüdür. İkisine de şiddetle ihtiyacımız var. Bugün pandemi var. Bu da geçecek. Dünyanın kendisi geçici, içindeki işler baki olur mu? Olmaz. Sabır ve tedbir ihtiyacımız olan şeyler. Tarihte de olmuş bunlar. 2. Mahmut devrinde veba salgını olmuş. Günde ölenlerin sayısı 2 bini geçmiş. Bu gibi durumlardan ders alacak mıyız, ibret alacak mıyız? Bütün mesele bu. Geçici, kalıcı, müebbet, ebedi kavramlarını iyi anlamak lazım" diye konuştu.





"İSLAM'IN KENDİSİ SANATTIR"

Gürlek konuşmasında devamla şu ifadeleri kullandı;

"İslamın kendisi sanattır. İslam Cenab-ı Hakk'kın Sani sıfatının, sanatkar sıfatının tezahürüdür. Sanatın membaı, kaynağı Cenab-ı Hakk. Onsuz sanat ta olmaz."



"İŞİNİ, EŞİNİ, AŞINI SEVECEKSİN"

"Üç işi yaparsanız mesele hallolur. İşini, eşini, aşını seveceksin. Mutlu olursun. İşini bulan değil eşini bulan kurtulmuştur. Muhabbet esastır. Muhabbetin tadına doyum olmaz. Ecdadımız sohbet meclislerine son derece önem vermiştir. Bu türlü kültür sohbetleri son derece önemli. Gençliğe muhabbet iksirini iyi aşılayabilirsek onu yönlendirmiş oluruz."

"İSTANBUL EYÜP SULTAN'DAN DOLAYI GÜZEL BİR ŞEHİR"

"Dünyada iman ve İslam üzere yaşarsak cennet hayatını dünyada yaşıyoruz demektir ki ucu da öbür taraftaki cennete gider. Allah aşkına şura cennetten bir köşe değil mi? Eyüp Sultan Hazretleri'nin huzurundayız, onun şefaatine inanıyoruz. İstanbul niye güzel bir şehir? Eyüp Sultan'dan dolayı. Resulü Ekrem efendimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem) Mekke-i Mükerreme'de dünyayı şereflendirdi, Medine-i Münevvere'de ahireti şereflendirdi, Kudüs-ü Şerif'te de gökleri şereflendirdi, İstanbul'a da en şerefli sahabesini gönderdi."

"İSTANBULLULARA İSTANBUL'U SEVDİRMEK GEREKİYOR"

"İstanbul Efendimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem) tarafından müjdelenmiş mübeşşer bir şehirdir. Ne mutlu bize. İstanbullulara İstanbul'u sevdirmek gerekiyor. İstanbul'da yaşayanların yüzde 80'i İstanbul'u tanımıyor. Tanımayınca da sevmiyor. İstanbul'un her tarafında alimler, arifler, şairler, şehitler yatar. Fatih Sultan Mehmet askerlerimden kim nerede şehit olmuşsa oraya defnedeceksiniz demiş."

"EYÜPSULTAN İSTANBUL İLÇELERİ İÇİNDE 'UHREVİ BELDE'DİR"

"Eyüpsultan Şerefü'l mekan bil mekin sözüne geliyor esas. Bir mekanı şereflendiren orada bulunan zat veya zatlardır. İstanbul'u şereflendiren de Eyüp Sultan Hazretleri'dir. Çünkü Efendimizin (Sallallahü aleyhi ve sellem) en şerefli sahabelerinden. Resulü Ekrem efendimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem) Medine'yi şereflendirince Hane-i Saadeti yapılana kadar 6 - 7 ay bu mübarek zatın evinde misafir oldu. Eyüp Sultan Hazretleri gece yatmadı silahlı olarak Efendimizi (Sallallahü aleyhi ve sellem) korudu ve Efendimiz'in (Sallallahü aleyhi ve sellem) 'Allah da seni korusun' diye duasını aldı. Öyle bir zat bu şehirde, bunun kıymeti bilinmez mi? İstanbul ilçeleri içinde bu bölgenin adı 'Uhrevi Belde'dir. Eyüpsultan semtinin özelliği, güzelliği, uhrevi oluşu, manevi oluşu bu mübarek zattan kaynaklanıyor."

"EYÜPSULTAN ÇOCUK ŞEHRİDİR AYNI ZAMANDA"

"Ramazan ikram ayıdır. Her manasıyla sevap kazanma ayı. Eyüpsultan bu manada Eyüp Sultan Hazretleri'nden dolayı diğer semtlere göre biraz daha şaşalı. İftarlarıyla, sahurlarıyla, çocuklarıyla, gençleriyle, gelenekleriyle, çocuk sevindirmeyle daha farklı. Eyüpsultan çocuk şehri aynı zamanda. Çocuk oyuncakçıları var. Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat burada yatıyor. Sultan Reşat 'Ben ölmeden önce türbemi Eyüpsultan'a yaptıracağım. Eyüpsultan'ı çok seviyorum. Çünkü ebedi uykumu çocuk sesleri, kuş sesleri arasında uyuyacağım' demiş. Türbenin yanında Sıbyan Mektebi'ni yaptırmış."