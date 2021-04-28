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    • Yaşam
    • 28.04.2021 20:50
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    • 28.04.2021 20:56
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    'da '' operasyonu: 3 gözaltı

    Son dakika haberleri... 'daki operasyonda, 21 parça ele geçirildi. 2 mızrak ucu, 1 ok ucu, 1 toprak çömlek ile 17 çeşitli ölçü ve modelde obje olmak üzere 21 tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

    AA
    Diyarbakır'da 'tarihi eser' operasyonu!

    kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçesinde bazı şüphelilerin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi edindi.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
    Ekipler, 3 şüpheliyi, Ergani-Salman Mahallesi'nde 2 mızrak ucu, 1 ok ucu, 1 toprak çömlek ile 17 çeşitli ölçü ve modelde obje olmak üzere 21 tarihi eserle suçüstü yakaladı.

    Tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

    Gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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