Diyarbakır tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergani ilçesinde bazı şüphelilerin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi edindi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Ekipler, 3 şüpheliyi, Ergani-Salman Mahallesi'nde 2 mızrak ucu, 1 ok ucu, 1 toprak çömlek ile 17 çeşitli ölçü ve modelde obje olmak üzere 21 tarihi eserle suçüstü yakaladı.

Tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.