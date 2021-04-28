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    • Yaşam
    • 28.04.2021 21:01
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    • 28.04.2021 21:02
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    duyurdu! Avukat stajyerleri o tarihler arasında izinli sayılacak

    Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. ndan yapılan açıklamada, avukat stajyerleri 30 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında izinli kabul edilecek ve bu süre stajdan sayılacak.

    Avukat stajyerlerine izin!

    Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak.

    Avukat stajyerleri 30 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında izinli kabul edilecek ve bu süre stajdan sayılacak.

    nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin yazının Komisyon Başkanlıklarına gönderildiği duyuruldu.

    Paylaşımda, "30 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında avukat stajyerlerinin izinli kabul edilmesine ve bu sürenin stajdan sayılmasına ilişkin resmi yazı, Adalet Bakanlığı tarafından Komisyon Başkanlıklarına gönderilmiştir." denildi.

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