Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak.

Avukat stajyerleri 30 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında izinli kabul edilecek ve bu süre stajdan sayılacak.

Adalet Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin yazının Komisyon Başkanlıklarına gönderildiği duyuruldu.

Paylaşımda, "30 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında avukat stajyerlerinin izinli kabul edilmesine ve bu sürenin stajdan sayılmasına ilişkin resmi yazı, Adalet Bakanlığı tarafından Komisyon Başkanlıklarına gönderilmiştir." denildi.