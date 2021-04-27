İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros koordinatörlüğünde, İTÜ Modelleme Takımı tarafından İstanbul'da son 5 yıldaki hava kirliliği oranı üzerine araştırma yapıldı.
YÜZDE 21 AZALDI
Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonlarındaki partikül madde (PM10) hava kirliliği oranı incelendi. Sonuçlara göre, İstanbul'da son 5 yılda hava kirliliği, yüzde 21 azaldı.
MECİDİYEKÖY VE ALİBETKÖY'DE ARTIŞ VAR
Araştırmaya göre, kentteki istasyonlarda hava kirliliği Mecidiyeköy'de yüzde 6, Alibeyköy'de de yüzde 20 artış gösterdi.