HAVA KİRLİLİĞİNİN EN ÇOK AZALDIĞI İLÇELER

Kentte hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonların başında yüzde 37 ile Sarıyer yer alırken, bunu yüzde 36 ile Esenyurt, yüzde 34 ile Şirinevler, yüzde 31 ile Ümraniye 2 ve yüzde 26 ile Esenler izledi.