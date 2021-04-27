Eşine cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan polis memurunun 75 yıla kadar hapsi isteniyor

Keçiören ve Eğitim Araştırma Hastanesinde anestezi teknikeri olan Sevginur ile polis eşi Müslüm Aktaş'ın evinde, geçen yıl 13 Eylül'de silah sesi duyan komşuları, polise haber verdi. Ekipler, Sevginur Aktaş'ı silahla başından vurularak yaralanmış halde buldu. Ağır yaralı Sevginur Aktaş, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren Müslüm Aktaş ise gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımda yaklaşık 2 ay süren yaşam savaşını kazandı. Sevginur Aktaş, servise alındıktan sonra polise verdiği ilk ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu ileri sürdü. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen, görme sorunu yaşayan Sevginur Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu.
İNTİHAR İDDİASI GERÇEKLİKLE BAĞDAŞMIYOR
Tutuklu polis memuru Müslüm Aktaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianame Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. iddianamede, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün raporuna yer verildi. İddianamede, Sevginur'un ifadesinin kriminal raporu ve hekim raporu ile uyumlu olması karşısında şüpheli Müslüm'ün eşinin kendisini silahla vurduğuna dair beyanının maddi gerçeklikle bağdaşmadığı belirtildi.
CİNSEL SALDIRIDA BULUNUP, ATEŞ ETMİŞ
İddianamede, "Olay günü taraflar arasında devam eden tartışma sonrasında şüpheli Müslüm'ün Sevginur'u ikametten ayrılmasını zorla engelleyerek yatak odasına götürdüğü ve burada rızası olmaksızın nitelikli cinsel saldırı eyleminde bulunduğu, bu durum üzerine Sevginur'un ikametten tekrar ayrılmak istediği, yine Müslüm'ün zor kullanarak yatak odasına götürerek silah ile 'seni vururum, öldürürüm' şeklinde tehditte bulunmak suretiyle mağdur müşteki Sevginur'a ateş ederek hayati tehlike geçirecek şekilde öldürmeye teşebbüs eyleminde bulunduğu tüm dosya kapsamından anlaşıldı" denildi.