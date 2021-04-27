Eşine cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan polis memurunun 75 yıla kadar hapsi isteniyor

Hürriyeti tahdit suçu var; savcılık makamı onu da nitelikli halinden açtı, cezası da ortalama 21 yıl. Eşe karşı basit yaralama suçu var, 4,5 yıl da oradan toplamda 57,5 yıl civarında en az miktarda bir ceza istemi var. Ama biz mahkemenin de ciddi bir ceza vereceğini düşünüyoruz. Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre istenen ceza miktarına bakıldığı zaman 57,5 yılla 75 yıl arasında ceza isteniyor. İlk etapta bu olaydan sonra müvekkilimin öleceğini düşündüğü için sanık sürekli olarak intihar süsü vermeye çalıştı, 'intihar' dedi; ama biz intihar olmadığını ispat etmeye çalıştık. Gelinen noktada intihar olmadığı düşünüldüğü için zaten savcılık makamı tarafından bu kadar yüksek cezalarla dava açıldı" diye konuştu.