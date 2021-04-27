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    • Yaşam
    • 27.04.2021 16:00
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    • 27.04.2021 16:16
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    'ta nisan ayının sonunda dolu yağdı

    Soğuğu ve uzun süre erimeyen karıyla bilinen 'ta nisan ayının son günlerinde dolu yağışı etkili oldu. Etkili olan dolu nedeniyle kent merkezi kısa süreliğine beyaza büründü.

    DHA
    Şehir bir anda beyaza büründü

    Meteorolojinin uyarılarının ardından Kars'ta bugün aralıklarla yağmur ve dolu yağışı görüldü.

    Öğle saatlerinde doluya hazırlıksız yakalananlar, binaların saçak altlarında girerek korunmaya çalıştı.

    Dolu nedeniyle kent merkezi beyaza bürüdü.
        İçişlerinden 'tam kapanma' genelgesi!
        Haberler Yaşam Kars'ta nisan ayının sonunda dolu yağdı