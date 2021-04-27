Poyraz’ı bulana 5 bin lira ödül (Yaşam haberleri)

Kayseri Hacılar'da yaşayan Yunus Işık'ın (43), yavru iken alarak büyüttüğü köpeği Poyraz, kayboldu. Çiftliğinin güvenliğini sağlayan köpeğinin bir gece biranda ortadan kaybolduğunu belirten Yunus Işık, tüm aramalarına rağmen köpeğini bulamadığını söyledi. Işık, "Ben köpeğimin çalındığından şüpheleniyorum. Köpeğimi çalan hırsızda olsa bana getiren kişiye 5 bin lira ödül vereceğim. Eğer köpeğim çalındıysa çalan kişi hakkında da şikayetçi de olmayacağım. " dedi.
HER ŞEY GİTTİ
Iğdır'da yaşayan 4 çocuk annesi 40 yaşındaki Kibar Baş, 6 yaşındaki en küçük oğlunu yanına alarak sırra kadem bastı. Yaklaşık 10 gün önce eşi Kasım Baş'a çok hasta olduğunu ve hastaneye gideceğini söyleyen Kibar Baş, sabah 6 yaşındaki oğluyla birlikte evden çıktı. Eve dönmeyen eşine ulaşamayan Kasım Baş, kayıp başvurusunda bulundu. Hemen harekete geçen polis, evdeki 80 bin lira nakit para ve altınları aldığı belirlenen Kibar Baş'ı aramaya başladı.
146.2 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 146 milyon 252 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 2 bin 932'şer lira, 3 bilenler 104'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.