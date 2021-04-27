Poyraz’ı bulana 5 bin lira ödül (Yaşam haberleri)

VAHŞETTEN MAL KAÇIRMA

Muğla'da üniversiteli Pınar Gültekin'i hunharca katleden Cemal Metin Avcı ile eşi Eda Avcı'nın boşandıkları ortaya çıktı. Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, "Avcı, boşandığı eşi Eda Avcı'ya 5 milyon TL ödeyecek. Kanaatimizce bu danışıklı bir boşanma. Bunun bir benzerini Cem Garipoğlu sürecinde de yaşamıştık. 'Tazminat hakları sürüncemede kalsın' diye danışıklı mal devirleri oluyor" dedi. Bu arada dün yapılan duruşmada katil Avcı'nın "Ben cani ya da kadın düşmanı değilim" sözleri Gültekin Ailesi'ni çileden çıkardı.