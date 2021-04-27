Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Poyraz’ı bulana 5 bin lira ödül (Yaşam haberleri)

     'da yaşayan 'ın (43), yavru iken alarak büyüttüğü köpeği Poyraz, kayboldu. Çiftliğinin güvenliğini sağlayan köpeğinin bir gece biranda ortadan kaybolduğunu belirten Yunus Işık, tüm aramalarına rağmen köpeğini bulamadığını söyledi. Işık, "Ben köpeğimin çalındığından şüpheleniyorum. Köpeğimi çalan hırsızda olsa bana getiren kişiye 5 bin lira ödül vereceğim. Eğer köpeğim çalındıysa çalan kişi hakkında da şikayetçi de olmayacağım. " dedi.

    Poyraz’ı bulana 5 bin lira ödül

    Kayseri Hacılar'da yaşayan Yunus Işık'ın (43), yavru iken alarak büyüttüğü köpeği Poyraz, kayboldu. Çiftliğinin güvenliğini sağlayan köpeğinin bir gece biranda ortadan kaybolduğunu belirten Yunus Işık, tüm aramalarına rağmen köpeğini bulamadığını söyledi. Işık, "Ben köpeğimin çalındığından şüpheleniyorum. Köpeğimi çalan hırsızda olsa bana getiren kişiye 5 bin lira ödül vereceğim. Eğer köpeğim çalındıysa çalan kişi hakkında da şikayetçi de olmayacağım. " dedi.

    HER ŞEY GİTTİ
    Iğdır'da yaşayan 4 çocuk annesi 40 yaşındaki Kibar Baş, 6 yaşındaki en küçük oğlunu yanına alarak sırra kadem bastı. Yaklaşık 10 gün önce eşi Kasım Baş'a çok hasta olduğunu ve hastaneye gideceğini söyleyen Kibar Baş, sabah 6 yaşındaki oğluyla birlikte evden çıktı. Eve dönmeyen eşine ulaşamayan Kasım Baş, kayıp başvurusunda bulundu. Hemen harekete geçen polis, evdeki 80 bin lira nakit para ve altınları aldığı belirlenen Kibar Baş'ı aramaya başladı.

    146.2 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 146 milyon 252 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 2 bin 932'şer lira, 3 bilenler 104'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

        2 TALİHLİYE 455'ER BİN
        10 bilen 2 kişi, 455 bin 154'er lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 8'er lira, 8 bilenler 268'er lira, 7 bilenler 49'ar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

        YEŞİL CAMİ
        Adana         Yüreğir'de Köprüköy Cami, 91 yıl önce ibadete açıldı. Hem binayı hem de minaresini saran sarmaşıklarıyla, herkesi kendine hayran bıraktı. Halk arasında Yeşil Cami olarak da bilinen caminin cemaatinden Şaban Salkım, "Camimiz yerli yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Hususi burayı görmek için şehir dışından geliyorlar" dedi.

        SIFIR KİLOMETRE SKANDAL
        Bursa'da         işadamı Erdinç Ebibi, 2018'de bugünkü değeriyle 1 milyon 600 bin liralık Land Rover marka lüks cip aldı. Ancak sıfır kilometre araçla tam 8 kez yolda kaldı. Hazırlanan raporda aracın elektrik ve yazılımsal problemi olduğu anlaşıldı. Firmaya karşı hukuk mücadelesi başlatan Ebibi, "Mağduriyetlerimiz sürüyor. Aracı kullanmak nasip olmadı. Bu araç çekicinin üzerinde daha çok gezdi" açıklaması yaptı.

            HAVALARA UÇTU
            İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Kutay Karaman, PPL eğitimini tamamladı. Türkiye'nin en genç pilotu olarak lisans aldı. Tek motorlu uçağıyla yurtdışı ve şehirlerarası yolculuk yapamaya başladı. Havacı bir ailede dünyaya gözlerini açtığını ve kendisinin de bu serüvene katılmak istediğini dile getiren Karaman, "Eğitimlerim sırasında Yunanistan, Çanakkale, Çorlu, Edremit ve İstanbul'a yalnız uçuşlar yaptım" ifadesini kullandı.

            VAHŞETTEN MAL KAÇIRMA
            Muğla'da             üniversiteli Pınar Gültekin'i hunharca katleden Cemal Metin Avcı ile eşi Eda Avcı'nın boşandıkları ortaya çıktı. Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, "Avcı, boşandığı eşi Eda Avcı'ya 5 milyon TL ödeyecek. Kanaatimizce bu danışıklı bir boşanma. Bunun bir benzerini Cem Garipoğlu sürecinde de yaşamıştık. 'Tazminat hakları sürüncemede kalsın' diye danışıklı mal devirleri oluyor" dedi. Bu arada dün yapılan duruşmada katil Avcı'nın "Ben cani ya da kadın düşmanı değilim" sözleri Gültekin Ailesi'ni çileden çıkardı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Emekli ikramiyesi haftaya hesapta
            Haberler Yaşam Poyraz’ı bulana 5 bin lira ödül (Yaşam haberleri)