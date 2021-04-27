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    • Yaşam
    • 27.04.2021 16:45
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    • 27.04.2021 17:31
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    SON DAKİKA! 'da dehşet anları! çıktı 6'ncı kattan boşluğa atladı

    Son dakika haberine göre 'da bulunan bir binanın çatısında çıktı. 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangın sırasında mahsur kalan bir kişi çatıdan atlayarak yangından kurtulmaya çalıştı.

    'da 6 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatı alev alev yanarken, alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi, mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atladı. Alevlerden kaçan kişinin çatıdan atlama anları kameralara yansıdı.

    Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çatıdaki kişi sarkılarak kendini aşağıya bıraktı. Mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen kişi yaralandı. Dehşet dolu anlar kameralara yansıdı.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Bağcılar'da dehşet anları! Yangın çıktı 6'ncı kattan boşluğa atladı