Kadıköy'de hamile kadın gaspçı dehşeti: Sen çok uzun zaman önce ölmüşsün seni gömmüşler

İstanbul Kadıköy'de 3 kadının cep telefonları eli bıçaklı hamile bir kadın tarafından gasp edildi. Ortaya çıkan gaspçı profili polisiye filmleri aratmayacak gibiydi. Mini etek giyen, üzerinde sadece tişört bulunan hamile bir kadının elinde büyükçe bir örümcek ve ağ dövmesi vardı. Kolları jilet kesikleriyle doluydu, başında simsiyah bir peruk takılıydı. Kurbanına yaklaşıyor ve birkaç dilde garip şeyler söylüyordu. Tişörtünü sıyırdığında ise karnına bantladığı dev bıçağı çekiyor ve saldırıya geçiyordu. Gaspçı kadının varlığı, fısıltı gazetesiyle kulaktan kulağa yayıldı.