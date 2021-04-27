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    • Yaşam
    • 27.04.2021 09:07
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    • 27.04.2021 09:09
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    'te Müslüman mezarlığına saldırı düzenlendi 10 mezar taşı tahrip edildi

    Önceki gün 'da Türk bir ailenin 40 kişilik Ermeni grubun saldırısına uğramasının ardından şimdi de 'te Müslüman mezarlığına saldırı düzenlendi. Mezarlıktaki 10 mezar taşı tahrip edildi. Öte yandan İsveç Savunma Bakanı ltqvist geçtiğimiz hafta YPG/PKK'nın sözde komutanlarından 'le görüşüp desteklerini iletmişti.

    AA
    Avrupa'nın göbeğinde Müslüman mezarlığına saldırı

    İsveç'in Malmö kentindeki Rosengard semtinde Müslümanlara ait bir mezarlık saldırıya uğradı.

    Saldırıda 10 mezar taşının tahrip edildiği, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

    İsveç'te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda İsveç'te Müslümanlara karşı nefret eylemlerinin arttığını söyledi.

    "NEFRET SUÇU İŞLENMEDEN BİR GÜN DAHİ GEÇMİYOR"
    Malmö'de Müslüman mezarlığına saldırının üzüntü verici olduğunun kaydeden Yüksel, "Müslümanlara karşı nefret suçu işlenmeden bir gün dahi geçmiyor. Müslümanlar Avrupa'nın ve İsveç'in en mağdur grubu olmasına rağmen hükümet ve siyasi partilerin elle tutulur önlem aldığını gözlemleyemiyorum." ifadelerini kullandı.
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    Haberler Yaşam İsveç'te Müslüman mezarlığına saldırı düzenlendi 10 mezar taşı tahrip edildi