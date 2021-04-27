"NEFRET SUÇU İŞLENMEDEN BİR GÜN DAHİ GEÇMİYOR"

Malmö'de Müslüman mezarlığına saldırının üzüntü verici olduğunun kaydeden Yüksel, "Müslümanlara karşı nefret suçu işlenmeden bir gün dahi geçmiyor. Müslümanlar Avrupa'nın ve İsveç'in en mağdur grubu olmasına rağmen hükümet ve siyasi partilerin elle tutulur önlem aldığını gözlemleyemiyorum." ifadelerini kullandı.